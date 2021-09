Legendary boxer Manny Pacquiao inanunsyo ang pagreretiro mula sa sport

Inanunsyo ng eight-division world champion at senador ng Pilipinas ang kanyang pagreretiro mula sa boxing ngayong Miyerkules.

Gusto kong pasalamatan ang buong mundo, lalo na ang sambayanang Pilipino, para sa kanilang suporta kay Manny Pacquiao. Paalam boxing, wika ng 42 taong gulang sa isang video na pinost sa kanyang Facebook page. Mahirap para sa akin na tanggapin na ang oras ko bilang boxer ay tapos na. Ngayong araw na ito, inaanunsyo ko ang aking pagreretiro.

Winakasan ni Pacquiao ang kanyang 26 taon, 72 laban na karera na may 62 panalo, walong talo at dalawang draw. Sa 62 panalo na iyon, 39 ay knockout at 23 ay by decision. Nanalo siya ng 12 world titles at siya lang ang kaisa-isang fighter sa kasaysayan na nanalo ng mga titles sa walong magkakaibang weight classes.

Ang kanyang pagreretiro mula sa boxing ay sumunod pagkatapos ng mapait na pagkatalo kay Yordenis Ugas sa Paradise, Nevada noong Agosto 21. Natalo ng mas batang Cuban boxer si Pacquiao sa pamamagitan ng unanimous decision at napanatili ang kanyang World Boxing Association WBA welterweight title. Ito ang unang laban ni Pacquiao sa loob ng mahigit dalawang taon.

Salamat dahil binago niyo ang buhay ko. Nang naging desperado ang aking pamilya, binigyan niyo kami ng pag-asa, binigyan niyo ako ng pagkakataon na lumaban palabas ng kahirapan, sinabi ni Pacquiao sa video.

Dahil sa inyo, nagawa kong maging inspirasyon sa mga tao sa buong mundo. Dahil sa inyo nabigyan ako ng tapang upang baguhin ang mas marami pang buhay.

Kamakailan lang, nagparamdam si Pacquiao na siya'y magreretiro na. Inaasahan na mangyayari ito dahil nakatuon ang kanyang pansin sa mas malaking laban sa politika. Ngayong buwan, tinanggap ni Pacquiao ang nominasyon ng kanyang partido at dineklara na siya ay tatakbo sa pagkapangulo ng Pilipinas sa halalan sa Mayo.

Inakusahan niya ang administrasyon ni Presidente Rodrigo Duterte, ang dati niyang kakampi, na pinalala ang korapsyon sa Pilipinas. Nangako siya na lalabanan ang kahirapan at binalaan ang mga corrupt na pulitiko na malapit na silang mauwi sa kulungan.

Ang rags-to-riches na kuwento ng buhay ni Pacquiao at ang kanyang makasaysayang karera ay nagdala ng karangalan sa Timog-Silangang bansa sa Asya, kung saan kilala rin siya bilang Pacman, People’s Champ at Pambansang Kamao.

Nilisan niya ang kanyang tahanan sa katimugang bahagi ng Pilipinas noong siya ay tinedyer pa lang at nagtago sa barko papunta ng Maynila. Siya ay sumabak sa professional boxing bilang junior flyweight noong 1995 sa edad na 16, nakipagbakbakan palabas ng kahirapan at naging isa sa pinaka-highest paid na atleta sa buong mundo.

Sinabi ni Eddie Banaag, isang 79 anyos na retiree, na idol niya si Pacquiao bilang boksingero at pinanood niya ang halos lahat ng kanyang laban. Naniniwala siya na dapat nagretiro ng mas maaga ang boxing icon.

Dapat ginawa na niya iyon pagkatapos manalo kay Keith Thurman, ani Banaag ukol sa pagkapanalo ni Pacquiao laban kay Thurman noong Hulyo 20, 2019 sa Las Vegas, ang pangalawa sa huling laban ni Pacquiao. Mas maganda kung tinapos niya ang kanyang boxing career na panalo kaysa talo.

Gayunpaman, naniniwala si Pacquiao na lagi syang maaalala bilang winner. Daan-daang milyong dolyares ang kinita niya sa kanyang karera at ang record niya sa ring ay walang kaduda-duda.

Hinding-hindi ko makakalimutan kung ano ang aking na-accomplish sa buhay, ani Pacquiao ngayong Miyerkules. Narinig ko lang ang final bell. Tapos na ang boksing.

Isang artikulo ni Kiko Rosario (bagong window), The Associated Press na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.