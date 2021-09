COVID-19 vaccine boosters nirekomenda para sa long-term care residents: NACI

Ang residente ng mga lugar na ito, kasama ang retirement homes at assisted-living facilities ay mas mataas ang panganib na magkaroon ng COVID-19 infection dahil sa kanilang araw-araw na interaksyon sa ibang residente at staff, wika ng National Advisory Committee on Immunization (NACI) sa isang updated na patnubay na inilabas ngayong Martes.

Mataas din ang banta ng pagkakaroon ng malubhang karamdaman sa seniors dahil sa kanilang edad at underlying medical conditions.

Ang mas matandang tao ay hindi masyadong malakas ang immune response kaysa sa mas bata batay sa regular two-dose vaccination schedule, sabi ng National Advisory Committee on Immunization NACI , kaya kailangan nila ng pangatlong dose.

Ang amount ng oras na lumipas mula ng unang maturukan ng bakuna ang mga residente ay factor din sa paggawa ng rekomendasyon.

Ang mas matandang Canadians na nakatira sa congregate living settings ang unang binakunahan ng COVID-19 vaccine ng ito ay in-authorize na; kung kaya maraming seniors ang nakumpleto ang COVID-19 vaccination series ng maaga sa vaccine roll-out, kaya mas maraming oras para humina ito, sabi ng National Advisory Committee on Immunization NACI .

Ang updated na patnubay ay inilabas matapos ang halos dalawang linggo buhat ng nirekomenda ng National Advisory Committee on Immunization NACI na magpaturok ng tatlong doses ng COVID-19 vaccine ang moderately at severely immunocompromised Canadians.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

May kasamang files mula kina Lauren Pelley, Adam Miller at Nicole Ireland.