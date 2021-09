Pfizer-BioNTech nagsumite ng data sa U.S. FDA para sa COVID-19 bakuna sa mga bata

Nagsumite ang Pfizer Inc. at BioNTech SE ng unang trial data para sa kanilang COVID-19 bakuna na gamitin sa mga bata edad 5 hanggang 11 sa U.S. regulators ngayong Martes. Sinabi rin ng mga kompanya na gagawa sila ng pormal na request para sa emergency use authorization nito sa mga susunod na linggo.