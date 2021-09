Catholic bishops nangako ng $30M para sa residential school survivors, AFN nagdududa

Natutuwa ako sa mga sinasabi nila, tingnan natin, ani Madeleine Whitehawk, isang Cote First Nation elder at survivor ng St. Philip’s Catholic residential school sa Saskatchewan.

Sinabi ng Canadian Conference of Catholic Bishops (CCCB) na ang mga pondo ay ibibigay sa loob ng limang taon. Ang aksyon na ito ay dumating matapos humingi ng tawad ang Canadian Conference of Catholic Bishops CCCB (bagong window) sa mga Indigenous people para sa pagdurusa na kanilang naranasan sa residential schools sa Canada, karamihan dito ay pinatakbo ng Simbahang Katoliko.

Ang effort na ito ay upang suportahan ang mga programa at initiatives para sa pagpapaganda ng buhay ng mga residential school survivor at kanilang komunidad, at siguraduhin na available ang mga resources upang makatulong sa kanilang paghilom, sinabi ni Canadian Conference of Catholic Bishops CCCB president Raymond Poisson sa isang pahayag (bagong window).

Ang pangako ay makakamit sa lokal na antas, at ang mga parokya sa buong Canada ay hinihikayat na lumahok at palawigin ang effort.

Sinabi ni Assembly of First Nations AFN National Chief RoseAnne Archibald sa isang pahayag na ang pangako ay noon pa dapat ginawa.

RoseAnne Archibald, ang national chief ng Assembly of First Nations. (Archives) Litrato: CBC / Paul Poirier

Dagdag pa niya, Dahil hindi natupad ang mga pangakong pinansyal ng simbahan dati, sigurado ako na ang mga obispo ay maiintindihan kung bakit nagdududa ang First Nations at hindi nagtitiwala sa kanilang commitments.

Nangako ang simbahan noong 2005 na magbibigay ng $29 milyon na cash sa ilalim ng Indian Residential Schools Settlement, ngunit ang mga dokumento na nakalap ng CBC News (bagong window) ay nagpapakita na ang karamihan sa perang ito ay ginastos sa mga abogado, administrasyon, isang pribadong fundraising na kompanya at mga hindi aprubadong loan.

Nangako rin ito na ibibigay ang best efforts upang makalikom ng $25 milyon, ngunit nakalikom lang ng mas kaunti sa $4 na milyon. May pangako rin na magbibigay sila ng $25 milyon na in-kind services. Sinabi ng mga opisyal ng simbahan na ang pangatlong pangako ay natupad.

PANOORIN | Milyong-milyong dolyares para sa residential school survivors ginastos sa mga abogado, administrasyon:

“Hindi na kami tumatanggap ng walang laman na apologies. Ang konkretong aksyon at nagbagong ugali ay importante habang naglalakad tayo sa daan patungo sa paghilom,” ani Archibald.

Ang aksyon at dayalogo ukol sa rekonsilyasyon ay umigting mula noong spring matapos iulat ng maraming Indigenous communities sa buong Canada ang pagkakadiskubre ng unmarked graves malapit sa lupain na kinatatayuan ng mga dating residential school. Sinabi ng Canadian Conference of Catholic Bishops CCCB na tutulong sila sa paghahanap ng mas maraming unmarked graves.

Nanawagan si Archibald at ang ibang Indigenous liders kay Pope Francis na bisitahin ang mga survivors at personal na humingi ng tawad para sa papel na ginampanan ng simbahan sa pagpapatakbo ng residential schools.

Sinabi ng Canadian Conference of Catholic Bishops CCCB noong Hunyo na ang national Indigenous leaders ay makikipagkita sa Santo Papa sa Vatican sa Disyembre. Isang delegasyon ng First Nations, Métis at Inuit ang makikipagkita sa kanya ng bukod sa pagitan ng Disyembre 17 at 20. Ang First Nations, Métis at Inuit ang mga katutubong tao sa Canada.

Sinabi ni Mary Ellen Turpel-Lafond, director ng Indian Residential School History and Dialogue Centre sa University of British Columbia na mayroong unfinished business sa pagsisiwalat ng school documents at records ng mga unmarked graves. Ngunit sinabi rin niya na ang $30-milyon na anunsyo ay malaking hakbang na dapat ipagdiwang.

Mary Ellen Turpel-Lafond, ang director ng Indian Residential School History and Dialogue Centre sa University of British Columbia. Litrato: MIKE MCARTHUR/CBC

Ito ay lubos na kapansin-pansin. Wine-welcome namin ito - isang napakapositibong bagay, ani Turpel-Lafond.

Iminumungkahi nito na sila ay seryoso sa paggawa ng mga konkretong hakbang.

Sinabi ni Turpel-Lafond na ang effort ay dapat transparent, may regular na pag-uulat sa publiko, at accounting. Dapat din itong pangunahan ng mga survivors at kanilang mga inapo.

Lahat ng ito ay importante upang simulan ang pagbubuo ng tiwala, aniya.

Isang artikulo nina Jason Warick (bagong window) at Justin Li (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.