1 taon matapos ang pagkamatay ni Joyce Echaquan, rasismo sa health-care nagpapatuloy

Ang pagkamatay ni Echaquan ay nagbunsod ng galit at mga panawagan upang wakasan ang rasismo sa health-care system matapos ang ina na may pitong anak ay nag-record at nagbrodkast ng video na umiiyak sa sakit habang ang mga nurse ay kinukutya at iniinsulto siya (bagong window) sa kanyang nalalabing oras.

Makalipas ang labindalawang buwan, ang mga Indigenous people sa Quebec ay nahaharap pa rin sa mga balakid at diskriminasyon kapag nag-a-access ng mga serbisyong pangkalusugan.

"Napaka-importante na gunitain ang anibersaryo dahil nagpapatuloy pa rin ang problema," ani Stanley Vollant, isang Innu surgeon mula sa Pessamit, Quebec na nagtatrabaho sa Notre-Dame hospital sa Montreal.

Ang gobyerno ay gumawa ng ilang hakbang upang malutas ang sitwasyon, tulad ng pagbibigay ng mandatory sensitivity training para sa lahat ng nagtatrabaho sa Joliette hospital, ayon kay Ian Lafrenière, ang minister na responsable para sa Indigenous affairs.

Nag-hire din ang probinsya ng isang tao mula sa Manawan community upang pangasiwaan ang mga reklamo ng diskriminasyon sa Lanaudière health authority, aniya.

Sinabi ng minister na siya ay nakikipag-ugnayan ngayon upang palawakin kung ano ang nagawa na sa Joliette sa iba pang local health authorities sa buong probinsya.

Sinabi ni Vollant na ang mga hakbang na ito ay hindi pa sapat. Dagdag pa niya, malayo pa ang lalakbayin ng Quebec bago makapagbigay ang health-care system ng probinsya ng ligtas na environment para sa Indigenous people.

Aabutin ng maraming, maraming taon, aniya.

Iginiit niya na mas maraming edukasyon para sa staff ang kailangan sa buong sistemang medikal, at marami pang dapat gawin upang maramdaman ng mga Indigenous na estudyante na sila ay welcome sa larangan ng medisina.

Isang tungkulin ang pag-alala at pag-aksyon

Ang kakulangan ng makabuluhang progreso ay nakakabigo, ani Mary Hannaburg, bise presidente ng Quebec Native Women. Binatikos niya ang gobyerno ng Quebec dahil tumanggi ito na pormal na ipatupad ang Joyce’s Principles (bagong window), isang serye ng mga hakbang na sinulat ng Atikamekw community matapos ang pagkamatay ni Echaquan.

Daan-daang mga tao ang nagsuot ng paboritong kulay ni Joyce Echaquan sa isang rally sa Jean-Béliveau Park sa Trois-Rivières noong nakaraang taon. (Archives) Litrato: Radio-Canada / Josée Ducharme

Sinabi ni Lafrenière na ang kanyang gobyerno ay 100 porsyento na pabor sa pagpapatupad ng mga rekomendasyon na nakalista sa dokumento.

Lahat tayo ay may tungkulin na alalahanin kung ano ang nangyari noong nakaraang taon - ang pagkamatay ni Joyce Echaquan ay isang kakila-kilabot na pangyayari, ani Lafrenière.

Ngunit ayaw tanggapin ng probinsya ang kabuuan ng Joyce's Principle dahil binanggit nito ang systemic racism.

Sinabi ni Lafrenière na ang gobyerno ay hindi gumagamit ng katagang ito dahil kalahati ng mga tao ay hindi nakikinig kapag nababanggit ito.

Hindi naman ito kapaki-pakinabang, aniya. Dagdag pa niya, mas makakabuti na iwasan ito para mas maraming tao ang makilahok sa diskusyon.

Isa itong desisyon na tinatawag ni Hannaburg na nakakabahala.

Ang mga kapatid natin ay nagdurusa dahil sa resulta ng systemic racism, aniya. Habang binabalewala mo ang isyu ukol sa kung nag-e-exist ito o hindi, parte ka rin ng problema, aniya.

Carol Dubé, ang asawa ni Joyce Echaquan. (Archives) Litrato: Radio-Canada / Ivanoh Demers

Sa anibersaryo ng pagkamatay ni Echaquan, ang sakit na tinitiis ng kanyang pamilya ay nagpapaalala sa atin na kailangan ng agarang pagbabago, ani Hannaburg.

Kailangan natin ayusin ang mga bagay na ito na hindi na gumagana para sa ating lipunan para ang ating mga anak ay hindi mamuhay sa mga reyalidad na naranasan ng mga anak ni Joyce, ang nawala sa kanya at kung paano siya sumakabilang buhay, aniya.

