Annamie Paul nagbitiw bilang lider ng Green Party

Sinabi ni Paul na siya ay magre-resign dahil hindi na niya kaya na magdaan sa isang magulong leadership review, isang proseso na pormal na inilunsad noong Sabado ng mga miyembro na atat na siyang palitan matapos ang hindi magandang performance sa 44th general election.

Tinanong ko ang aking sarili kung ito ay isang bagay na gusto ko pang ipagpatuloy, kung kaya ko pang tanggapin ang mga atake na alam kong darating, kung dapat ko pang ipagpatuloy ang laban at magsumikap na gampanan ang aking democratically elected role bilang lider ng partidong ito, sinabi ni Paul sa mga reporter sa isang press conference sa Toronto.

Wala na akong puso para rito. Annamie Paul, Green Party Leader

Si Paul, isang bilingual na dating diplomat, ay pinili ng mga miyembro na mamuno sa partido noong nakaraang Oktubre. Siya ang kauna-unahang Jewish na babae at Black person na namuno sa isang major federal political party.

Ipinaglaban niya na gawing mas diverse at reflective ng contemporary Canada ang partido ngunit ang oras niya sa itaas ay matatandaan bilang panahon ng awayan sa loob na nagpahina sa kanyang liderato at sa kapalaran ng partido sa halalan.

Matapos makamtan ang pinakamagandang resulta sa 2019 halalan, ang resignation ng dati nitong lider na si Elizabeth May ang nagbunsod ng soul-searching sa mga rango ng partido, habang ang isang ethnically at ideologically diverse na grupo ng mga kandidato ay pumila para pumalit sa kanya.

Si Paul, isang relative moderate, ang tumalo sa kalaban na inilarawan ang kanyang sarili bilang radikal at eco-socialist. Nangako si Paul ng agresibong aksyon laban sa climate change at mga polisiya upang tugunan ang systemic discrimination.

‘Ang pinakamasamang yugto ng buhay ko’

Inamin ni Paul na naisip niyang magbitiw bago pa magbotohan dahil ang kanyang panahon bilang pinuno ay naging miserableng karanasan.

Ang kailangang ma-realize ng mga tao ay noong nahalal ako at niluklok sa tungkulin na ito, binabasag ko ang glass ceiling. Ang hindi ko na-realize noon ay binabasag ko pala ang glass ceiling na mahuhulog sa aking ulo at mag-iiwan ng maraming bubog na gagapangan ko sa buong panahon ng aking pamumuno, aniya.

Hindi ito naging madali. Ito ay naging napakasakit. Ito ang naging pinakamasamang yugto ng aking buhay, sa maraming aspeto.

Ginugol ni Paul ang halos lahat ng kanyang oras sa pangangampanya sa riding ng Toronto Centre kung saan siya ay tumatakbo sa pangatlong pagkakataon.

Binigyang katwiran ni Paul ang limitadong itinerary at sinabing ayaw siyang papuntahin ng ilang mga Green na kandidato sa kanilang riding noong halalan. Natapos siya sa nakakadismayang ika-apat na puwesto sa kanyang bid upang mahalal muli bilang miyembro ng Parlamento.

Sa ilalim ng pamumuno ni Paul, ang boto para sa kanyang partido ay bumaba mula sa 1.1 milyon na boto at 6.5 per cent ng national vote noong 2019 sa mas kaunti pa sa 400,000 na boto at 2.3 per cent vote share sa pinakahuling halalan.

Bahagi ng artikulo ni John Paul Tasker (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.