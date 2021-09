Canadian bishop umaasang ang residential school apology ay maging ‘hakbang sa paghilom’

Naglabas ng pahayag ang organisasyon noong Biyernes matapos ang annual meeting ng mga obispo sa buong bansa, isang okasyon kung saan pinag-uusapan ang mga pangunahing isyu na nasa isip ng mga pari ng Simbahang Katoliko, ani Bishop William McGrattan noong Linggo.

Walang kumontra. Lahat kami ay nagkakasundo na ang mga Katolikong obispo ay dapat magsama-sama. Nais din namin gumawa ng statement para magsilbing hakbang sa paghilom - isang simula, hopefully, sa bagong daan ng pag-asa, ani McGrattan na bise presidente ng organisasyon.

Isa itong senyales, umaasa ako… ng ating pagkilala sa sakit at pagdurusa na dulot ng residential schools at ng ating partisipasyon bilang simbahan.

Sinabi ni McGrattan na ang mga indibidwal na diyosesis sa buong Canada ay naglabas na rin ng parehong statements ngunit ito ang unang pagkakataon na ang paghingi ng tawad ay nagmula sa mga obispo nationwide.

Ang apology ay sinalubong ng halo-halong emosyon mula sa Indigenous organizations at mga survivor ng residential schools.

Sinabi ni Gerry Shingoose, isang survivor na nakatira sa Winnipeg, sa tingin niya hindi sincere ang apology (bagong window) dahil hindi pa rin naging accountable ang Simbahang Katoliko para sa papel na ginampanan nila sa mga institusyon.

Isang araw bago ang apology, sinabi ni Assembly of First Nations National Chief RoseAnne Archibald na malugod niyang tinatanggap ang apology ngunit siya ay dismayado na hindi inimbitahan ang Santo Papa sa Canada (bagong window) upang siya mismo ay humingi rin ng tawad.

Isa itong call to action na binigyang-diin sa final report ng Truth and Reconciliation Commission (bagong window) noong 2015.

Naiintindihan ko na iniisip ng iba na huli na ito at baka hindi na sapat, ani McGrattan.

Ngunit umaasa kami in goodwill na tatanggapin nila ito at makakapagsimula na tayong lahat… maayos at maibalik ang mga relasyon.

Panawagan para humingi ng tawad ang Santo Papa

Sinabi ni McGrattan na ang mga obispo ay bukas sa posibilidad na pag-usapan ang paghingi ng tawad kasama si Pope Francis.

Sinabi niya na ang mga Canadian na obispo ay nakipagtulungan sa delegasyon ng residential school survivors, Indigenous na kabataan at knowledge keepers sa pagsusulat ng apology noong nakaraang linggo.

Ngayon, sa tingin niya dapat direktang marinig ng Santo Papa ang mga taong ito.

Sa ganitong paraan, maririnig niya firsthand at mauunawaan ang sakit at kung gaano kalayo ang mararating ng apology dito sa Canada upang tulungan kami na tuparin ang nais naming mangyari noong humingi kami ng tawad, aniya.

Sinabi ni McGrattan na ang mga obispo ay committed na patuloy na pag-aralan ang kasaysayan at legasiya ng residential schools at kung paano nasangkot ang simbahan dito.

Ang pag-unawa sa kasaysayan ay importante. Baka hindi namin lubos na naunawaan ang boses ng mga Indigenous people, aniya.

Pagbabahagi ng church records

Committed din ang mga obispo na ibahagi ang kanilang church records sa mga komunidad na nais i-identify at i-memorialize ang mga bata na namatay habang sapilitan na pina-attend ng residential schools, ani McGrattan.

Isa itong proseso na nagsimula sa dalawang First Nations sa Calgary area.

Importante para sa akin na pumunta sa mga komunidad na ito at agad ibahagi sa kanila ang mayroon kami para maunawaan nila, aniya.

At sa pamamagitan ng kaalaman na iyon, maaari kaming magtulungan. At sa palagay ko ito ang unang hakbang… umaasa ako na ang iba ay gagayahin din ang ganitong pamumuno at pagtugon.

Para sa unang National Day for Truth and Reconciliation sa darating na Setyembre 30, sinabi ni McGrattan na ang pastoral ministers, mga pari at diakono sa Calgary ay nagdesisyon na gamitin ang bahagi ng kanilang day off upang magsagawa ng webinar at mas matuto tungkol sa involvement ng simbahan sa residential schools.

Umaasa siya na ang mga taga-sunod ng simbahan ay gagawa rin ng mga hakbang upang turuan ang kanilang mga sarili.

At sa paggawa nun, dapat makinig muna tayo, aniya.

Kapag tayo ay nakinig, sa palagay ko tayo ay magiging mas empathic at higit na mauunawaan kung ano ang sakit na pinagdaanan ng mga tao.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.