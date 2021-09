Tsina sinabing pinalaya sina Kovrig at Spavor dahil sa health reasons

Nagkomento ang tagapagsalita ng ministry ngayong Lunes habang sinusubukan ng Beijing na i-downplay ang koneksyon sa pagitan ng pagpapalaya nila sa dalawang Canadians at pagbabalik sa Tsina ng executive ng Huawei Technologies.

Nakulong sina Spavor at Kovrig noong Disyembre 2018, ilang araw matapos maaresto ang chief financial officer ng Huawei na si Meng Wanzhou sa Canada sa ilalim ng hiling ng U.S. authorities.

Tinawag ng maraming bansa ang aksyon ng Tsina na hostage politics, samantala inakusahan ng Tsina ang Canada ng arbitrary detention. Ang dalawang Canadians ay nakulong sa loob ng mahigit 1,000 araw.

Nilabanan ni Meng ang demand ng Estados Unidos para sa extradition mula Canada. Dumating siya sa Tsina noong Sabado matapos makipagkasundo sa U.S. Justice Department na humantong sa isang prisoner swap.

Ang kaso ni Meng Wanzhou ay iba ang nature kina Michael Kovrig at Michael Spavor, sabi ng spokeswoman ng foreign ministry na si Hua Chunying sa mga reporter sa isang daily briefing ngayong Lunes.

Ang dalawang lalaki ay pinaghinalaan na may dalang panganib sa national security, ani Hua.

Hindi sinabi kung ano ang health problems na ito

Si Spavor na isang negosyante ay nasentensiyahan ng 11 taon na pagkakabilanggo at inakusahan ng pang-e-espiya. Si Kovrig ay hindi pa nasesentensiyahan ngunit nahaharap din sa parehong charges.

Pinalaya ng Tsina ang dalawang Canadians on bail matapos ang diagnosis ng professional medical institutions at kasama ang garantiya ng Canadian ambassador sa Tsina, ani Hua.

Hindi sinagot ni Hua ang mga tanong mula sa mga mamamahayag kung ang prisoner releases ay wala talagang kinalaman sa isa’t isa at kung ano ang health reasons na iyon.

Nang tanungin kung ang Tsina ay naglabas lang ng pahayag para hindi mapahiya, sinabi ni Canadian Foreign Affairs Minister Marc Garneau na hindi ko huhulaan kung bakit sila gumawa ng ganoong statement.

Ngunit sang-ayon ako sa iyo na para ito sa local consumption, wika niya sa Rosemary Barton Live ng CBC noong Linggo.

Nakita ko ang dalawang Michaels kahapon. Nasa mabuti silang kalusugan.

Nakipagkasundo si Meng sa U.S. federal prosecutors na i-drop ang fraud charges laban sa kanya sa susunod na taon. Kapalit nito ang pagtanggap ng responsibilidad para sa maling paglalarawan ng business dealings ng kompanya sa Iran.

Ang pagbabalik ni Meng sa Tsina ay brinodkast ng live sa central broadcaster ng bansa, ang CCTV. Suot niya ang pulang bistida na kakulay ng watawat ng Tsina at pinasalamatan ang pinuno ng bansa na si Xi Jinping at ang ruling Communist Party.

Ngayong Lunes, sinabi ni Hua na si Meng ay biktima ng political persecution at nakauwi ng Tsina salamat sa unrelenting efforts ng gobyerno.

Taliwas dito, ang balita tungkol sa pagpapalaya sa dalawang Michaels ay iniulat ng state-owned tabloid na Global Times, at kahit na kumalat ang balita online, hindi ito nilabas sa mas authoritative na state media agencies tulad ng CCTV o Xinhua.

Ang Huawei ang pinakamalaking global supplier ng network gear para sa telepono at internet companies. Simbolo ito ng progreso ng Tsina sa pagiging technological world power - at isang subject ng U.S. security at law enforcement concerns.

Ang administrasyon ng dating pangulo na si Donald Trump ay pinutol ang access ng Huawei sa U.S. components at technology, kabilang ang musika ng Google at iba pang smartphone services. Kinalaunan pinagbawalan ng Estados Unidos ang vendors sa buong mundo na gamitin ang kanilang teknolohiya upang gumawa ng components para sa Huawei.

PANOORIN | Ang paglaya nina Kovrig, Spavor may kaugnayan sa plea deal ni Meng Wanzhou, ayon sa Canada

Isang artikulo ng The Associated Press na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.