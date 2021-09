Vaccine passport system ng Ontario mananatili hanggang winter

Sa isang news conference noong Biyernes ng hapon, sinabi ni Chief Medical Officer of Health Dr. Kieran Moore na ang projected ispaik sa mga kaso ay nakakabahala.

Inanunsyo rin ni Moore na tataasan ang capacity limits ng ilang settings na nagre-require ng proof of vaccination simula Sabado.

Epektibo ng 12:01 a.m., ang sporting events, meeting at event spaces, concerts, teatro at sinehan ay maaaring mag-operate sa 50 per cent capacity o hanggang sa 10,000 katao.

Ang outdoor event venues kung saan ang mga dadalo ay nakatayo, ang capacity limits ay tataasan hanggang sa 75 per cent capacity o 15,000 katao (kung anuman ang mas kaunti). Kung ang mga dadalo naman ay nakaupo, ang limit na iyon ay magiging 75 per cent capacity o 30,000 katao.

Ang Blue Jays ay mayroon pa ring option na maglaro indoors kung isyu ang maulan o malamig na panahon dahil sa laki ng Rogers Centre, ventilation at retractable roof nito, ani Moore. Ang Blue Jays ay isang Canadian baseball team na nakabase sa Toronto.

Kami ay kampante, na kahit nakasara ang bubong, ang amount ng hangin at espasyo ay sapat upang patuloy na ikonsidera namin ito bilang outdoor venue, aniya.

Tinawag ni Moore na gamechanger ang vaccine certificate system na ipinatupad ngayong linggo para sa mga negosyo sa Ontario. Dagdag pa niya, makakatulong daw ito upang siguraduhin ang kaligtasan habang pinalalawak ng probinsya ang kapasidad para sa indoor at outdoor settings.

Nang tanungin kung bakit hindi nagpapadala ng rapid tests sa mga eskwelahan, sinabi ni Moore na pinag-uusapan nila ito ni Dr. Peter Juni, ang direktor ng Science Advisory Table ng probinsya.

Mahihirapan kami na i-test ang dalawang milyon na bata araw-araw o dalawang beses isang linggo o tatlong beses isang linggo, ani Moore.

Kaya sinusubukan namin na magkaroon ng strategy na kung ang community rate ay tataas tulad sa ilang lugar sa Ontario, at may mga eskwelahan na patuloy na magkakaroon ng mga outbreak o mataas na absenteeism, ito ang environment kung saan ang pagkakaroon ng test para manatili sa klase… ay maaaring makatulong nang husto.

Bahagi ng artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.