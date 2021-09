Saskatchewan halos 80% ng eligible residents ang may unang dose ng COVID-19 vaccine

Mula Biyernes, 79.72 per cent ng lahat ng eligible na residente ang naturukan na ng first dose ng COVID-19 vaccine, at 71 per cent naman ang nabakunahan na ng dalawang doses.

Sinabi ng probinsya sa isang news release ngayong Biyernes na naabot na nila ang 80 per cent threshold para sa unang dose sa mga eligible na tao. Sa katunayan, kailangan na lang maiturok ang 2,867 doses upang maabot ang 80 per cent.

Mula ng ianunsyo ang proof of vaccination policy na magiging epektibo sa Oktubre 1, naobserbahan ng probinsya ang malaking pagtaas ng mga doses na tinurok sa mga braso ng residente. Ang polisiya ay ipapatupad sa ilang establisyemento, mga negosyo at event venues. Ire-require din ang pagbabakuna o negative test para sa lahat ng provincial at Crown employees.

Higit na dumoble ang unang doses sa probinsya ngayong linggo kumpara noong nakaraan. Mula Setyembre 17 hanggang 23, nakapag-administer ang probinsya ng 25,958 vaccinations. Sa bilang na iyon, halos 75 per cent, 4,801 shots ay first doses.

Tumaas ng halos 69 per cent, week-over-week.

Noong naunang linggo bago nito, Setyembre 10-16, ang probinsya ay nakapag-administer ng 15,358 vaccinations. Sa bilang na iyon, 46 per cent lamang ang first doses.

Ayon sa Saskatchewan Health Authority (SHA), ang karamihan sa mga residente na kasalukuyang nasa ospital para gamutin ang COVID-19 ay hindi bakunado.

Ang mga residente na fully vaccinated ay hinihikayat pa rin na gumamit ng preventative measures tulad ng pagsusuot ng mask sa indoor public settings at pagpapanatili ng physical distancing upang putulin ang chain ng transmission. Ang pagbabakuna ay nagsisilbi na layered preventative measure na epektibo sa paghadlang ng COVID-19 transmission, ayon sa Saskatchewan Health Authority SHA .

Sinabi ng Saskatchewan Health Authority SHA sa isang news release na dahil nadagdagan ang demand sa pagbabakuna, ang awtoridad ay magdadagdag ng mas maraming vaccination clinics, pop-up at walk-in vaccination clinics sa buong probinsya.

Ang mga residente ng Saskatchewan na may MySaskHealthRecord account ay maa-access ang kanilang COVID-19 vaccination record sa bagong format kasama ang Quick Response (QR) code. Maaari itong i-save, print, at i-view sa mga mobile device.

Isang artikulo ni Pratyush Dayal (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

May kasamang files mula kay Alexander Quon.