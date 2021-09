Meng Wanzhou umalis na raw ng Canada matapos wakasan ng B.C. court ang extradition case

Nagdesisyon ang korte ng British Columbia noong Biyernes na wakasan ang extradition case laban kay Meng matapos magkaroon ng deferred prosecution agreement ang Huawei chief financial officer at U.S. government.

Sina Michael Spavor at Michael Kovrig, ang dalawang Canadian citizens na nakulong sa Tsina ilang araw lang makalipas ang arrest ni Meng sa Vancouver ay pabalik na ngayon sa bansa, kinumpirma ni Prime Minister Justin Trudeau Biyernes ng gabi.

Ang kasunduan ni Meng sa U.S. prosecutors ang lumutas sa mga kaso laban sa Huawei executive.

Ang agreement ang nagpahintulot kay Meng na umalis ng Canada matapos ang halos tatlong taon na pagkaka-house arrest. Ang eroplano na umalis sa Vancouver ay isang Air China charter na nakadestinong magtungo sa Shenzhen, ang southern Chinese city kung saan matatagpuan ang Huawei headquarters.

Bilang bahagi ng kanyang arrangement sa U.S. prosecutors, naghain ng not guilty plea si Meng sa korte noong Biyernes para sa multiple fraud charges.

Ang Huawei chief financial officer ay naghain ng kanyang plea sa isang virtual appearance sa courtroom sa New York. Siya ay nakasuhan ng bank fraud, wire fraud at conspiracies upang mag-commit ng bank at wire fraud mahigit dalawa at kalahating taon na ang nakalipas.

Si David Kessler, abogado ng United States Attorney's Office para sa Eastern District ng New York, ay sinabi sa korte na ang deferred prosecution agreement (DPA) ay magtatagal ng apat na taon - mula sa pagkakaaresto ni Meng noong Disyembre 1, 2018 hanggang Disyembre 1, 2022.

Sinabi ni Keesler na kung susunod si Meng sa kanyang mga obligasyon, ang Estados Unidos ay kikilos upang i-dismiss ang mga kaso laban sa kanya sa pagtatapos ng deferral period. Kung hindi naman siya susunod, maaari pa rin siyang usigin.

PANOORIN | Meng Wanzhou nagsalita pagkatapos ng kanyang court appearance sa British Columbia:

Nakasaad sa napagkasunduang statement of facts mula sa U.S. court appearance noong Biyernes na sinabi ni Meng sa isang global financial institution na ang kompanya na nag-o-operate sa Iran na lumabag sa U.S. sanctions ay isang local partner ng Huawei ngunit ang katotohanan ay subsidiary ito ng Huawei.

Sa pagpasok sa deferred prosecution agreement, inako ni Meng ang responsibilidad para sa kanyang papel sa pagpe-perpetrate ng scheme upang lokohin ang isang global financial institution, ani Acting U.S. Attorney Nicole Boeckmann sa isang pahayag.

‘Sorry sa inconvenience na naidulot nito,’ ani Meng

Noong Biyernes ng hapon, si British Columbia Supreme Court Associate Chief Justice Heather Holmes ay opisyal na tinapos ang Canadian proceedings. Pinirmahan din niya ang order na i-discharge ang U.S. extradition request at i-vacate ni Meng ang bail conditions.

Diretsong hinarap ni Holmes si Meng bago winakasan ang hearing na nagtagal lamang ng halos 15 minuto.

Ikaw ay naging matulungin at magalang sa buong paglilitis at na-appreciate at pinasasalamatan ka ng korte para rito, ani Holmes.

Sa labas ng korte, binasa ni Meng ang kanyang nakahandang pahayag habang napapalibutan ng kanyang legal team. Pinasalamatan niya si Holmes para sa kanyang fairness sa buong paglilitis.

Na-appreciate ko rin ang korte para sa kanilang propesyonalismo at ang gobyerno ng Canada para sa pagpapanatili ng batas, ani Meng.

Nagpapasalamat ako sa mga mamamayan ng Canada at kaibigang media para sa inyong pagpapaubaya. Sorry sa inconvenience na naidulot nito.

'Si Meng Wanzhou ay malayang umalis ng Canada'

Sa isang media statement na inisyu Biyernes ng gabi, kinumpirma ng federal Department of Justice na si Meng Wanzhou ay malayang umalis ng Canada.

Ang Canada ay isang rule of law na bansa, ayon sa statement. Ibinigay kay Meng Wanzhou ang isang fair process sa harap ng korte ayon sa batas ng Canada. Nagsasalita ito para sa kalayaan ng judicial system ng Canada.

Binigyan ng credit ng U.S. prosecutors ang Canadian justice system para sa kanilang commitment sa legal process.

Kami ay lubos na nagpapasalamat sa Department of Justice ng Canada para sa kanilang dedikasyon sa trabaho sa extradition na ito at para sa matatag na pagsunod nito sa patakaran ng batas, ani Acting Assistant Attorney General Mark J. Lesko.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.