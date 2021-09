Mga estudyante sa Ryerson University pag-aaralan si Drake, The Weeknd sa naiibang klase

Ang kurso na pinamagatang Deconstructing Drake & The Weeknd ay pag-aaralan ang career at lyrics ng sikat na mga artist.

Ang kurso ay nagmula sa ideya ni Toronto author at publicist Dalton Higgins na isa ring propesor ng musika sa Ryerson, kilala rin bilang X University, na malapit ng baguhin ang pangalan.

Sa college at university scene, maraming klase ng kurso ang itinuturo tungkol sa rock, pop, folk artists, Miley Cyrus, Lady Gaga, at kung ano-ano pa, sinabi ni Higgins sa programang Metro Morning ng CBC noong Lunes.

So bakit hindi puwedeng magkaroon ng kurso tungkol kina Drake at The Weeknd? aniya.

Sinabi ni Higgins na naengganyo siyang gawin ang kursong ito upang ipakita sa mga estudyante na ang pag-aaral ay maaari maging masaya at bigyan ng inspirasyon ang susunod na henerasyon ng mga batang creative artist sa Toronto.

Sa nakalipas na dekada, nagturo si Higgins tungkol sa Black music sa iba’t ibang unibersidad at nagsulat din siya ng isang unauthorized biography ni Drake.

Ang impluwensya at tagumpay nina Drake at The Weeknd ang gumabay sa kanya upang gawin ang kurso, ani Higgins.

Kapag lumabas ka sa Toronto at naglakbay ka sa buong mundo tulad ng naging oportunidad ko, mapipilitan kang humanap ng labis na matagumpay… na Black Jewish rapper tulad ni Drake o ng Ethiopian R&B star na tulad ni The Weeknd, mula kahit saan, aniya.

Pag-uusapan sa kurso ang relasyon ng mga artist sa isyu ng kultura at race.

Sinabi ni Higgins na umaasa siyang ang kurso sa dalawang recording artists ay hihikayatin ang mga estudyante na magtanong ng mga kritikal na questions tulad ng, Paano ito naging posible? o Bakit ganun? at ituturo rin sa kanila kung paano magiging matagumpay sa pagma-market ng kanilang sarili.

Pareho silang produkto ng Canadian music scene na kaunti lang ang ginagawa upang lumago ang Black artists, so paano nangyari lahat ito? ani Higgins.

Ang kurso ay magsisimula sa Winter 2022 semester.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.