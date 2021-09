Twitter account ni Bernier sinuspinde dahil sa ’play dirty’ message sa mga journalist

Ang nakakainsulto na mga tweet ay nakatuon sa tatlong reporter na tinawag silang "idiots" at inilarawan ang kanilang pagtatanong kay Bernier na disgusting smear jobs. Itinuweet ni Bernier ang kanilang mga email address at hinikayat ang mga followers na mag-play dirty.

Sinagot ni CTV journalist Christy Somos ang mga atake online. Sa isang tweet na naglalarawan kung ano ang itsura ng iyong inbox matapos mag-tweet si Bernier tungkol sa 'yo, ipinost ni Somos ang screenshot ng mapagbantang email na ipinadala sa kanya.

Sa email na iyon, sinabi ng isang People's Party of Canada PPC supporter na umaasa siyang aabusuhin ng sekswal at papatayin si Somos at hinikayat pa ang mamamahayag na patayin ang kanyang sarili.

Sa pamamagitan ng email, sinabi ni CTV News communications manager Rob Duffy sa CBC News na hindi magbibigay si Somos ng mga detalye tungkol sa kanyang interaksyon sa People's Party of Canada PPC party.

Nag-tweet si Somos ng isang link sa istorya na kanyang sinulat para sa CTV (bagong window) upang bigyang liwanag ang isyu. Ang istorya ay nag-quote ng ilang eksperto na nagsasabi na may kaugnayan ang People's Party of Canada PPC sa extremist at racist views. Ipinost ni Somos ang link matapos ang kanyang tweet ukol sa mapagbantang email.

Matapos i-post ni Bernier ang email address ng isang Global News journalist na kinuwestiyon din siya, nag-post ang Global reporter na si Ahmar Khan ng screenshot ng mensahe na kanyang natanggap na tinawag niyang antisemitic at Islamophobic.

Sinabi ni Khan na naging target siya ng mga tweet ni Bernier matapos magpadala ng request sa press office ng People's Party of Canada PPC isang araw pagkatapos ng eleksyon. Nagtanong si Khan kung mayroon siyang makakausap tungkol sa concerns ng mga botante sa posibleng extremism ng partido.

Nakausap ko ang ilang tao at nag-aalala raw sila kung ano ang pinaninindigan ng partido at binigyang-diin ang discomfort na kanilang naramdaman nang makita ang inyong signs. Natatakot sila na ang People's Party of Canada PPC ay itinutulak ang far-right extremism at pinahihintulutan ang mga taong xenophobic na tumakbo bilang kandidato ng partido, saad ng email ni Khan sa People's Party of Canada PPC .

Sinabi ng Twitter sa isang media statement na ang mga tweet ni Bernier ay lumabag sa private information policy ng kompanya sa pamamagitan ng paglalahad ng mga email address ng mga reporter.

Sinuspinde ang account ng alas-11 ng gabi noong Miyerkules. Ang account ay na-reactivate makalipas ang 12 oras matapos tanggalin ni Bernier ang nakakainsulto na tweets.

Naka-lock sa read-only mode ang account ni Bernier - na pinayagan siyang magpadala at tumanggap ng mga pribadong mensahe at pinahintulutan ang iba na makita ang kanyang account, ngunit hindi pinayagan ang People's Party of Canada PPC leader na mag-tweet.

Nag-publish ang Canadian Association of Journalists ng screenshot ng mga tweet ni Bernier at sinabi na ang pagtugis sa mga mamamahayag na ginagawa lamang ang kanilang tungkulin ay hindi katanggap-tanggap at mapanganib na gawain.

Hindi malinaw kung si Bernier mismo ang nag-publish ng mga tweet, o kung isa sa kanyang partido ang gumawa nito na may pahintulot mula sa kanya o kung na-publish ito na wala siyang kinalaman.

Humingi ng komento ang CBC News kay People's Party of Canada PPC spokesman Martin Masse ngunit hindi pa siya sumasagot.

Isang artikulo ni Peter Zimonjic (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.