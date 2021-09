Sawa na sa anti-vax protests sa paaralan, ospital, Quebec premier gagawa ng special law

Mahalagang iwanang payapa ang mga bata at mga pasyente, sinabi ni Legault sa mga reporter sa National Assembly ng Quebec noong Miyerkules.

Wala namang katuturan kung susubukan ng mga tao na takutin ang mga bata.

Si Marwah Rizqy, ang education critic ng Liberal opposition, ay nag-draft ng bill upang ipagpaliban ang vaccination protests sa harap ng mga eskwelahan, ngunit nais ng premier na gumawa ng bagong batas na mag-a-apply rin sa mga clinic, vaccination centre at daycare.

Sinabi ni Legault na gusto niyang ipakilala ang bill sa kanyang caucus Miyerkules ng hapon bago ito ipasa sa lehislatura. Umaasa siya na ang ibang partido ay susuportahan ito para maipatupad ngayong Huwebes.

Noong Miyerkules, sinabi ng tatlong main opposition parties na hindi katanggap-tanggap na ang mga nagpoprotesta ay lumalapit sa mga bata at hinihimok sila na suwayin ang public health orders at huwag magpabakuna. Iginiit nila na handa silang makipagtulungan sa gobyerno upang maipatupad ang batas ng mabilis.

Ang sakop ng bill ay hindi pa malinaw. Mayroon ng mga provincial law na hinahadlangan ang mga tao na harangan ang access sa mga eskwelahan, ospital at klinika.

Ang Education Act ng probinsya ay pinagbabawalan ang mga tao na umakto sa kahit anong paraan na makokompromiso ang bata na pupunta sa eskwelahan, at may multa na $1,000 hanggang $10,000 para sa mga indibidwal at $3,000 hanggang $30,000 para sa legal entities.

Ayon sa health and social services act ng probinsya, walang sinuman ang maaaring pumigil sa isang tao na pasukin ang lugar na may karapatan siyang i-access at kung saan ibinibigay ang health services at social services.

Ang multa para sa mga offence ay nagre-range mula $250 hanggang $1,250 para sa mga indibidwal at $500 hanggang $2,500 para sa legal entities.

Sinabi ni Gabriel Nadeau-Dubois ng Québec solidaire na susuportahan ng kanyang partido ang ganitong bill ngunit nagbabala na ayaw niyang ma-ban ang ibang uri ng mga protesta sa labas ng eskwelahan, gaya ng demonstrasyon ng mga magulang na sumusuporta sa pampumblikong edukasyon.

Sinabi ni Geneviève Guilbault, ang public security minister ng probinsya, na ang bill ay magiging balanse at poprotektahan ang karapatan ng mga tao na magprotesta.

Mula ng magsimula ang klase noong nakaraang buwan, limang protesta ang naganap sa labas ng mga primary at secondary schools sa Montreal. May mga protesta na naganap din sa labas ng mga ospital.

Noong 2016, ipinagbawal ng Quebec ang mga protesta sa loob ng 50 metro ng abortion clinics.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

May kasamang files mula sa The Canadian Press at kay Cathy Senay.