Mga ospital sa Alberta malapit nang maabot ang 90% na kapasidad

Nagdagdag ang probinsya ng mga hospital beds upang kayanin ang tumataas na bilang ng mga kaso. Gayunpaman, ang intensive care capacity - kabilang ang dagdag na surge beds - ay kasalukuyang nasa 87 per cent, ayon sa Alberta Health Services (AHS).

Kung walang dagdag na surge spaces, ang provincial ICU capacity ay magiging 174 per cent.

Ang mga ospital sa gitna at hilagang bahagi ng probinsya ang tinamaan ng matindi. Ang mga zone na ito ay nasa - o higit - 100 per cent capacity, kahit na may surge capacity, sabi ng Alberta Health Services AHS sa isang written statement.

Mahigit 50 katao ang na-airlift na palabas ng rehiyon upang tumanggap ng treatment sa ibang lugar sa probinsya.

Ang bed ngayon ay hindi tulad ng bed pre-pandemic, ani Dr. Mike Weldon, isang emergency physician sa Red Deer Regional Hospital.

‘Tumanggap ng isa pa’

Sinabi ni Weldon na numinipis na ang mga resources.

Palagi kang pinakikiusapan na tumanggap ng isa pa, isa na lang, aniya.

Mula Miyerkules, may 1,040 pasyente ang may COVID-19 sa mga ospital sa Alberta, ang pinakamataas na naranasan ng probinsya.

Ang bilang ng pasyente sa ICU ay tumaas ng 13 per cent sa nakalipas na pitong araw ayon sa Alberta Health Services AHS .

Sinabi ni Weldon na ang intensive care beds ay naabot na ang maximum capacity, kahit na may surge capacity. Ang staff ay nahihirapan na alagaan ang lahat sa dami ng pasyente.

Hindi pa nagpapatupad ang Alberta Health Services AHS ng critical-care triage protocols, kung saan ang critical care ay nakareserba para sa mga pasyente na may pinakamalaking tsansa na mabuhay, ngunit nag-aalala si Weldon na malapit na mangyari ito.

Mataas ang personal kong takot, mas mataas kaysa dati dahil ang pag-aalaga ay maaaring hindi maibigay, aniya.

Sa totoo lang, malapit na tayo doon ngayon, at gagawa tayo ng mga mahirap na desisyon, kahit hindi pa ipinapatupad ang triage protocol.

Ang Alberta Health Services AHS ay nagbukas ng 41 additional na ICU surge spaces sa nakalipas na pitong araw at 13 mula Martes ng hapon.

Sa kasalukuyan, may 302 na pasyente sa ICU, ang karamihan ay COVID-19 positive. Ito ang pinakamataas na numero ng ICU patients mula ng magsimula ang pandemya, ayon sa Alberta Health Services AHS .

Mataas ang emosyon, sa tingin ko mataas din ang kagustuhan na malutas ito, sa kabutihang-palad, ani Weldon.

Sinabi ni Weldon na hindi dapat iwasan ng mga indibidwal ang emergency care kung sa tingin nila ay kailangan nila ito.

Nandito kami para tulungan ka na gumawa ng pinakamabuti at pinakaligtas na desisyon sa pangangalaga ngayon, palagi, aniya.

Sinabi ng tagapagsalita ng Alberta Health Services AHS na ang organisasyon ay nagtatrabaho upang siguraduhin na may sapat na ICU capacity para sa patient demand, kabilang ang pagbubukas ng mga karagdagang espasyo at pagpapadala ng staff.

Isang artikulo ni Jade Markus (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.