$50M donation sa SickKids susuportahan ang brain at mental health initiatives

Sinabi ng SickKids Foundation na ang regalo mula kay Garry Hurvitz na isang negosyante sa Toronto ay susuportahan ang centres for brain and mental health at community mental health.

Dagdag pa ng not-for-profit, ang pondong ito ay nakalaan sa pananaliksik, pagbibigay alaga at edukasyon ng SickKids para mapabuti ang kalagayan ng mga kabataan na may neurological at mental health conditions.

Sa pamamagitan ng donasyon na ito, makakapag-hire ang ospital ng dedicated na director para sa binagong Garry Hurvitz Centre for Brain & Mental Health.

Sinabi ng foundation na ang perang ito ay makakatulong upang suportahan ang bagong therapies para sa neuromuscular, neuroinflammatory at neurodevelopmental na mga sakit; treatment models para sa kabataan at kanilang pamilya na apektado ng komplikadong mental health issues; at isang innovation fund upang tumulong sa investments sa cutting-edge research.

Mas makabuluhan ang donasyon dahil ayon sa pananaliksik ng SickKids, naapektuhan ng COVID-19 na pandemya ang mental health ng mga kabataan.

Isang artikulo ng The Canadian Press na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.