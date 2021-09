172 staff sa Ontario hospitals suspendido na walang bayad dahil hindi nagpabakuna

Ang Windsor Regional Hospital (WRH) at Hôtel-Dieu Grace Healthcare (HDGH) ay parehong may polisiya na minamandato ang bakuna simula Miyerkules, Setyembre 22. Ang lahat ng staff at mga manggagamot ay dapat naturukan na ng isang dose ng bakuna upang patuloy na magtrabaho maliban na lang kung magbibigay sila ng aprubadong exemption.

Kinumpirma ng Windsor Regional Hospital WRH sa isang news release na 96 per cent ng kanilang mga empleyado ay fully vaccinated na, ngunit mula Miyerkules, may 140 empleyado pa ang hindi sumunod, 84 sa kanila ay clinical staff. Ang staff na hindi sumunod ay inilagay sa ilalim ng dalawang linggo na unpaid leave.

Kinumpirma ng opisyal sa Hôtel-Dieu Grace Healthcare HDGH na ang ospital ay may 96 per cent vaccination rate. Gayunpaman, mula Miyerkules ng umaga, 32 empleyado ang nasuspindi ng walang bayad.

Sinabi ng CEO ng Windsor Regional Hospital WRH na ang desisyon ay ginawa para unahin ang kaligtasan at well-being ng mga pasyente, ng komunidad at ng mga miyembro ng team.

Ang Windsor Regional Hospital WRH team members ay tumugon sa pamamagitan ng pagpapakita ng kahalagahan ng pagtanggap sa COVID-19 vaccine, sabi ni David Musyj sa isang pahayag.

Ang mga indibidwal na hindi sumunod sa polisiya at nagdesisyon na hindi magpabakuna ay hindi makakaapekto sa pagbibigay ng clinical o non-clinical care sa ating komunidad.

Ang sinuspindi na mga empleyado ng Hôtel-Dieu Grace Healthcare HDGH ay mayroong hanggang Oktubre 6 upang maturukan ng unang shot. Kung nabigo silang gawin ito, haharapin nila ang termination with cause, ayon sa isang representative.

Ang staff sa Windsor Regional Hospital WRH ay mayroon hanggang Oktubre 7 upang gawain din ito o harapin ang termination, o masuspindi ang kanilang mga pribilehiyo.

Mga ospital sa Erie St. Clair sang-ayon sa parehong polisiya

Ang lahat ng limang Erie St. Clair hospital organizations sa southwestern Ontario - kasama ang Bluewater Health sa Sarnia, Chatham-Kent Health Alliance at Erie Shores Healthcare sa Leamington - ay sumang-ayon sa parehong polisiya.

Gayunpaman, ang bawat ospital ay nag-set ng kani-kanilang deadline sa vaccination policy.

Mula Miyerkules, iniulat ng Chatham-Kent Health Alliance na 88 per cent ng kanilang staff ay fully vaccinated na, habang ang limang porsyento ay partially vaccinated. Ipinaliwanag ng spokesperson ng ospital na 95 per cent ng lahat ng manggagamot doon ay fully vaccinated.

Sinabi ng Chatham-Kent hospital na binigyan nila ang staff members ng hanggang Oktubre 31 para maging fully vaccinated.

Sa oras ng publication na ito, walang detalye ang available kung ilang staff sa Bluewater Health sa Sarnia o Erie Shores Healthcare sa Leamington ang sumunod na sa polisiya.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.