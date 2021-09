Global economy magdurusa ’pag ’di tumulong ang mga mayamang bansa sa mahirap sa bakuna

Sa pinakahuling assessment nito sa kalagayan ng global economy, sinabi ng Paris-based Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) noong Martes na ang global recovery mula sa epekto ng pandemya ay mas mabilis kaysa sa inaasahan noong isang taon. Bagama’t ang global economy ay mas nakabawi sa 3.4 per cent na output na nawala noong 2020, nagbabala pa rin ito na ang recovery ay hindi pantay.

Ang Organization for Economic Cooperation and Development OECD , na nagmo-monitor at nagpapayo sa 38 bansa na miyembro nito, dinowngrade ang growth forecast sa 5.7 per cent mula 5.8 per cent para sa taong ito. Para sa 2022, itinaas ng Organization for Economic Cooperation and Development OECD ang forecast sa 4.5 per cent mula 4.4 per cent.

Sa mga developed countries, sinabi ng Organization for Economic Cooperation and Development OECD na ang ekonomiya ng Estados Unidos ay nakatakdang lumago ngayong taon ng 0.9 percentage points na mas mababa kaysa sa inaasahan nitong Mayo, ngunit nasa malusog na 6 per cent pa rin. Habang ang eurozone na may 19 na bansa ay bumabangon na by a full percentage point na mas mataas kaysa sa inaasahan sa 5.3 per cent. Ang paglago naman ng Tsina ay hindi nagbago sa 8.5 per cent.

Ang ekonomiya ng Canada ay ay tinatayang lalago by 5.4 per cent ngayong taon, ayon sa grupo. Mas mababa mula sa 6.1 dati.

Hindi pagkakapantay-pantay sa bakuna

Sa ulat nito, sinabi ng Organization for Economic Cooperation and Development OECD na ang mas malaking internasyonal na effort ay dapat maganap upang bigyan ang low-income countries ng mga resources upang bakunahan ang kanilang populasyon, para sa benefit nila at ng buong mundo.

“Para tiyakin na mapapanatili at lalaganap ang recovery kailangan ng aksyon sa ilang bagay - mula sa epektibong vaccination programs sa lahat ng mga bansa hanggang sa nagkakaisang public investment strategies upang itaguyod ang kinabukasan,“ wika ni Organization for Economic Cooperation and Development OECD Secretary-General Mathias Cormann.

Hinihikayat ang developed countries ng ilang organisasyon, kabilang ang World Health Organization, na ibahagi ang sobrang vaccines sa mahihirap na bansa na kailangang bakunahan ang kanilang mamamayan kaysa gamitin ito para magbigay ng booster shots.

Noong isang linggo, halimbawa, nirekomenda ng British government na i-offer ang booster shots sa mga taong edad 50 pataas, sa mga health-care workers, sa mga tao na may underlying health conditions at sa mga may kasamang tao na nakompromiso ang immune system. Ang iba, gaya ng Estados Unidos, ay susunod na rin sa pagbibigay ng booster shots sa ilang grupo ng kanilang populasyon.

Ang mayayamang bansa sa buong mundo ay nag-commit na magdo-donate ng daan-daang milyon na bakuna sa mahihirap na bansa sa pamamagitan ng COVAX.

Hinikayat din ng Organization for Economic Cooperation and Development OECD ang mga developed countries na huwag maging mapusok sa pagtanggal ng pambihirang suporta na ibinigay nila sa kanilang ekonomiya noong unang pumutok ang pandemya dahil nananatiling uncertain ang outlook at ang employment levels sa maraming bahagi ng mundo ay hindi pa fully nakaka-recover sa pre-pandemic levels.

Dagdag pa nito, ang kasalukuyang inflationary pressures sa world economy na nagmumula sa reopening ng economies ay magsisimula pa lang na humupa sa susunod na taon.

Ang mabilis na pagtaas ng demand ngayong taon ay nauwi sa matarik na pagtaas ng key commodities tulad ng langis at metals, pati rin ng pagkain. Ang pagkagambala sa supply chain dulot ng pandemya ay nakadagdag sa cost pressures, habang ang shipping costs ay tumaas nang husto.

Isang artikulo ng The Associated Press na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.