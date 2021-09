Vaccine passport systems ipinatupad na sa New Brunswick at Ontario

Ang mga programa ay nire-require ang mga tao na eligible para sa COVID-19 vaccine na magpakita ng proof of vaccination sa non-essential businesses kung saan maraming tao ang nagtitipon kabilang ang dine-in restaurants, gyms, sports events at clubs.

Hinikayat ni Dr. Kieran Moore, chief medical officer ng Ontario, ang mga tao na maging pasyensoso sa mga manggagawa at negosyo na nag-a-adjust pa lang sa bagong requirement. Umaasa ang doktor na ang bagong sistema ay magpapataas ng vaccination rates - partikular sa mga taong 20 hanggang 39 taong gulang na sa kasalukuyan ay may pinakamataas na infection rate sa Ontario.

Ang proof-of-vaccination systems ay nagiging pangkaraniwan sa buong Canada habang ang mga gobyerno ay nagtatrabaho para palakasin ang vaccination rates (bagong window) sa gitna ng tumataas na bilang ng COVID-19. Gayunpaman, ang mga sistema ay kontrobersyal. Ang iba tinitingnan ito na hadlang sa kanilang indibidwal na karapatan, ang iba naman sinasabi na pinahihirapan ng sistema ang mga negosyo na matinding tinamaan ng pagsasara at pabago-bagong regulasyon sa panahon ng pandemya.

Sinabi ni Ontario Premier Doug Ford na naiintindihan niya ang concern ng ibang tao na natatapakan daw ang kanilang kalayaan. Ngunit ang mas malaking concern ay ang makaranas ang probinsya ng biglang pagtaas ng infections at mauwi sa isa na namang lock down.

Ang mga sistema na ipinatupad ng mga opisyal sa Ontario at New Brunswick ay nagpapahintulot ng medical exemptions para sa mga taong may documentation mula sa kanilang health-care provider.

Isang artikulo ng CBC News at The Canadian Press na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

Début du widget Widget. Passer le widget ?