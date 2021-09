Ontario Premier Doug Ford sinabing ‘walang pakialam’ ang COVID-19 sa pulitika

Binati ni Ford si Prime Minister Justin Trudeau sa pagkapanalo niya sa halalan noong Lunes sa isang open letter bago sinabi na isa itong kontrobersyal na kampanya.

Sinabi ni Ford na alam niyang maraming tao ang concern tungkol sa kanilang civil liberties na maaaring hadlangan ng certificates na ipapatupad na sa Miyerkules. Ang certificate na ito ang magpapatunay kung ang isang tao ay fully vaccinated na laban sa COVID-19 at kakailanganin upang makapasok sa gym, teatro, o kumain sa loob ng restawran.

Naiintindihan ko ang concerns tungkol sa pagpoprotekta ng inyong civil liberties at right to privacy. Maraming fully vaccinated na mga tao na tulad ko ang ganito rin ang concerns, ngunit ang mas higit na concern ay ang ating pag-shut down muli o makaranas ng biglang pagdami ng mga kaso tulad sa Alberta at Saskatchewan, ani Ford.

Walang pakialam ang COVID-19 tungkol sa partisanship o pulitika at patuloy akong makikipagtulungan sa Prime Minister. Doug Ford, Ontario Premier

Samantala, iniulat ng Ontario ang 574 na bagong kaso ng COVID-19 at walo pa ang namatay sa karamdaman na ito ngayong Martes.

Sa mga naiulat na kaso ngayong araw na alam ang vaccination status:

351, o 61.1 porsyento, ang nakita sa mga tao na hindi bakunado.

33, o 5.7 porsyento, ang may single dose.

140, o 24.4 porsyento, ang may dalawang doses.

Ang pitong araw na rolling average ay nasa 710.

Ang mga dagdag na kaso na naiulat ngayong Martes ay kasama ang 104 sa Toronto, 80 sa Peel, 55 sa Ottawa, 44 sa York, 34 sa Windsor, 31 sa Halton, 19 sa London at 18 sa Hamilton.

Narito ang iba pang key pandemic indicators at figures mula sa daily provincial update ng Ministry of Health (bagong window):

Tests na nakumpleto sa loob ng 24 oras: 23,631.

Provincewide test positivity rate: 2.4 porsyento.

Active cases: 6,178.

Mga pasyente sa ICU na may COVID-19: 179; 130 ang nangangailangan ng ventilator para huminga.

Mga namatay: Walo, ang official toll ay nasa 9,663.

Mga vaccinations: 21,434,434 doses ang naiturok na. Halos 85.2 porsyento ng mga Ontarians edad 12 pataas ang nabakunahan na ng isang dose, samantala 79.2 porsyento ang may dalawang dose.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

May kasamang files mula sa The Canadian Press.