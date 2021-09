Legault binati si Trudeau sa tagumpay sa halalan, kahit gusto ng Conservative minority

Noong Setyembre 9, nakipagkita si Legault sa mga reporter at sinabi na ang federal parties na Liberal, New Democratic Party NDP at Green ay mapanganib para sa interes ng mga taga-Quebec.

Sinabi ni Legault na nais ng Quebec ang higit na awtonomiya, hindi mas kaunti, at inakusahan ang tatlong partido na nakikialam sa health-care na nasa ilalim ng jurisdiction ng probinsya.

Noong Lunes, nanalo ang Liberals ng sapat na seats upang bumuo muli ng isang minority government. As of 10:30 a.m. ET ng Martes, ang mga kandidato nila ang nangunguna o nahalal na sa 158 ridings.

Binabati ko si Justin Trudeau sa kanyang tagumpay, ani Legault sa Twitter. Makikipagtulungan ako sa kanya upang isulong ang interes ng Quebec.

Matapos manalo ng 35 ridings sa Quebec noong nakaraang pederal na halalan, nawalan ng lugar ang Liberals sa probinsya at nakatakdang manalo ng 33 seats.

PANOORIN | Justin Trudeau binisita ang Jarry Metro station sa Montreal ngayong umaga upang pasalamatan ang mga botante:

Gayunpaman, kahit inendorso ni Legault ang mga Conservative, nabigo ang partido na dagdagan ang kanilang footprint sa Quebec at nakontento na lang sa parehong bilang ng seats noong 2019.

Sa katunayan, ang distribusyon ng 78 seats ng Quebec ay hindi nagbago.

Nang tanungin kung bakit hindi lumakas ang suporta ng probinsya sa kanyang partido sa pamamagitan ng endorso ni Legault, sinabi ni Conservative MP Gerard Deltell na ang mga salita ng premier ay wala sa isip ng mga botante.

Talagang mahirap, gaya ng sinabi ko, na tukuyin ang isang elemento o isang tanong sa balota. Sa palagay ko hindi sinabi ng mga tao sa Quebec kahapon sa balota na ‘Sang-ayon ba ako kay Mr. Legault?' hindi iyan ang kaso.

Parte ito ng debate, parte ng pagmumuni-muni ng mga tao, pero hindi ito ang tanong sa balota.

Mula sa headquarters ng Liberal noong Lunes ng gabi, si Pablo Rodriguez, isang Liberal MP para sa Honoré-Mercier riding sa silangang bahagi ng Montreal, ay nagsabi sa Radio-Canada na siya ay nagulat at nadismaya sa mga pahayag ni Legault (bagong window).

Mas marami kaming nagawa para sa Quebec kaysa sa anumang gobyerno, ani Rodriguez na tinukoy ang $6 bilyon na pledge para sa daycare system (bagong window) ng probinsya bilang halimbawa, pati ang kasunduan na lumikha ng mas abot-kayang housing.

Dagdag pa ni Rodriguez, hindi maaapektuhan ng mga komento ni Legault ang relasyon ng Quebec at Liberal government.

Hinalal si Mr. Legault ng mga Quebecers, hinalal ako ng mga Quebecers, kinakatawan namin ang parehong grupo ng mga tao, at nais namin magtagumpay ang mga taong iyon, aniya.

Inaasahan na makikipag-usap sa mga reporter ngayong hapon si Legault at ibabahagi ang kanyang iniisip tungkol sa pederal na halalan.

Isang artikulo ni Antoni Nerestant (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

May kasamang files mula sa Radio-Canada at CBC Montreal Daybreak.