Trudeau era magpapatuloy — sa ngayon

Sa katunayan, maaari itong maging halalan na nag-produce ng House of Commons na halos kaparehas ng na-dissolve na Parlamento limang linggo na ang nakaraan.

Ngunit panalo pa rin si Justin Trudeau - na para sa kanya ay mas maganda kaysa sa alternatibo.

Pinababalik n’yo kami sa trabaho, ani Trudeau madaling araw ng Martes, “may malinaw na mandate na malagpasan ng Canada ang pandemyang ito tungo sa mas maliwanag na mga araw sa hinaharap.”

Ang maliit na grupo ng mga tao sa Queen Elizabeth hotel sa downtown Montreal, na pinanipis ng mga restriksyon ngayong pandemya, ay pumalakpak. Habang ang mga botante na nanonood sa telebisyon sa bahay ay hindi gaanong enthusiastic, bumalik ka sa trabaho ang maaaring ultimate na mensahe ng halalan na ito.

Kung may pamamarisan sa kasaysayan ang 2021, ito marahil ay ang pagkabigo ni dating Liberal prime minister Lester B. Pearson na makuha ang majority matapos tumawag ng snap election noong 1965. Sa kasong iyon, ang resulta ay halos kapareha ng naunang halalan noong 1963.

Para sa Liberals, baka naging mas malala pa ito

Iyon ay pagkabigo sa pulitika. Iyon din ang huling eleksyon ni Pearson bilang Liberal leader. Ngunit nagamit ni Pearson ang kanyang pangalawang termino upang isulong ang national medicare sa pamamagitan ng Medical Care Act.

Ang desisyon ni Trudeau na tumawag ng eleksyon ay laging pagdedebatihan. Maaari rin itong mabuhay bilang isang kuwento ng babala. Gayunpaman, hindi rin tiyak kung magkakaroon ng mas magandang panahon para sa mga Liberal mula ngayon hanggang Oktubre 2023.

Ngunit kahit na walang mas magandang pagkakataon - kahit na tanggapin mo ang argumento ng mga Liberal na kailangan nila ng bagong mandate upang gawin ang mga bagay na nais nila - hindi nangangahulugan na kapalaran ng mga Liberal ang makakuha ng parehong House nang nahalal sila noong 2019.

Nangyari ang pagtawag sa eleksyon kasabay ng biglang pagbagsak ng Afghanistan na inilagay ang gobyerno sa defensive at ito ang naging usap-usapan noong mga naunang araw ng Liberal campaign. Pagkatapos niyang sabihin na isang importanteng pagkakataon ang eleksyon upang gumawa ng mahalagang desisyon para sa kinabukasan, hindi ipinaliwanag ng Liberal campaign kung ano ang mga desisyon na iyon at kung saan talaga nila gusto magtungo.

Samantala, ang mga Conservatives ay mabilis na nilabas ang kanilang plataporma at nahigitan ni Conservative Leader Erin O'Toole ang mababang expectations. At ang resulta sa Quebec ay maaaring nakaapekto dahil sa isang tanong ng moderator sa English-language debate (bagong window).

Mga self-inflicted na sugat

Ang pagtawag ng maagang halalan ay isang sugal. Pinatunayan ng halalan na ito kung bakit ito mapanganib.

Sa iba’t ibang punto sa nakalipas na anim na taon, ipinakita ni Trudeau ang abilidad na gawing mahirap ang mga bagay para sa kanyang sarili. Ngunit ang potensyal na pagwawakas ng karera sa pulitika ay nagagawang ipokus ang isip: mas malakas ang mga Liberal sa pangalawang bahagi ng kampanya.

Nang madapa si O’Toole sa usapin ng gun control, pagbabakuna at dati niyang pagpuri sa tugon ni Alberta Premier Jason Kenney sa pandemya, ang malakas na pagtatapos ng mga Liberal ang dahilan ng pananatili nito sa kapangyarihan.

Kung ang prime minister ay nakakuha lamang ng ilang halalan - ang mga botante ay mapapagod din sa kanilang pinuno kinalaunan - kaya si Trudeau nagamit na ang isa sa kanyang oportunidad sa isang halalan kung saan nabigo siyang hawakan ang Parlamento. Maaaring magtagal pa siya bilang prime minister. Siguradong walang partido sa oposisyon ang magdedemanda na magkaroon muli ng eleksyon dahil sinabi nila sa publiko na hindi ito kinakailangan sa ngayon.

Maaaring nagkulang si Trudeau ngunit hindi pa rin nawawala ang kanyang kapangyarihan. Matagal na malulungkot ang mga Liberal dahil nabigo ang snap election na makakuha ng mas maraming seats - ngunit hindi ito ang pagtatapos ng oras ni Trudeau sa posisyon.

PANOORIN | Justin Trudeau nagsalita matapos manalo ng minority na gobyerno:

Tahimik sa gitna ng kakaiba at marahil nakakadismaya na kampanya, nalagpasan na ni Trudeau si John Diefenbaker at naging ika-sampu sa pinakamatagal na naupong prime minister sa kasaysayan ng Canada. Kasama na siya sa listahan ng walong lider na dinala ang kanyang partido sa tatlo o higit pang matagumpay na halalan kabilang sina John A. Macdonald, Wilfrid Laurier, Mackenzie King, Diefenbaker, Pierre Trudeau, Jean Chretien at Stephen Harper.

Ngunit ‘di tulad ng dalawang prime ministers na dinomina ang 20 taon bago siya naupo sa posisyon - Chretien at Harper - tila hindi naging matagumpay sa pulitika si Trudeau sa kabila ng kanyang mga limitasyon. At kung parang kayang mamuno ni Trudeau sa loob ng isang dekada na walang kahirap-hirap matapos magtagumpay noong 2015, ang Liberal na resulta ng 2019 at 2021 ay tila hindi maganda.

At ‘di tulad nina Chretien at Harper, si Trudeau ay hindi isang incrementalist. Si Trudeau ay nagbitiw ng malalaking pangako at nag-set ng mga ambisyosong layunin - nagsalita siya tungkol sa mga ideya at values. Kaya ginugol niya ang maraming oras sa paglaban sa ideya na hindi siya kasing buti ng kanyang mga salita. At sa ilang pagkakataon (tulad ng electoral reform), ganun nga ang nangyari.

Anim na exciting na taon

Ang mga bagay na ito - kabilang ng kanyang natural flashiness at presensya sa publiko sa nakaraang anim na taon - ang maaaring unti-unting kumakain sa pasensya ng publiko. Gayunpaman, natapos pa rin ang kampanya na sinasabi ng mga Canadians na siya ang gusto nilang prime minister.

Positibo man o negatibo ang tingin mo sa nakalipas na anim na taon, naging mahalaga pa rin ito: ang Canada Child Benefit, ang resettlement ng 44,000 Syrian refugees, isang national price sa carbon, ang pagbili sa Trans Mountain pipeline, ang legalisasyon ng marijuana, reporma sa Senado, ang renegotiation sa North American Free Trade Agreement NAFTA kasama si Donald Trump, maraming pagbabago sa federal fiscal policy at ang once-in-a-lifetime na krisis sa pandemya.

Nakasingit din sa mga bagay na ito ang mga kabiguan: ang Aga Khan’s island, ang biyahe sa India, ang SNC-Lavalin affair, ang blackface photos, ang WE affair, at ang appointment ni Julie Payette bilang governor general.

PANOORIN | Gabi ng pederal na halalan sa Canada sa loob ng pitong minuto:

Ngunit kung ang layunin ni Harper ay kunin ang centre pole ng Canadian politics at ilipat ito ng ilang hakbang papunta sa kanan, maaaring sabihin na kinuha ito ni Trudeau at nilipat ng dalawa o tatlong hakbang sa kaliwa. Ginawa niya ito na may agenda na maaaring mag-define sa progressive politics sa darating na panahon na nakapokus sa inequality, climate change, reconciliation at diversity.

Ngayong Martes ng umaga, sinabi ni Trudeau na milyong-milyong Canadians ang pinili ang progresibong plano. Ang agenda, aniya, ay wakasan ang pandemya, gumawa ng tunay na climate action, ipatupad ang child care at i-pursue ang reconciliation.

Ngayon, maaari ng pumunta si Trudeau sa mga premier ng Ontario at Alberta upang itulak ang child care agreements sa basis na magiging prime minister pa siya sa mahabang panahon. Ang Liberal climate agenda ay mas nakabaon sa araw-araw na lilipas mula ngayon hanggang sa susunod na halalan.

Noong nakaraang limang linggo, sinabi ni Trudeau na makasaysayan ang halalan na ito. Ngunit hindi ito nabanggit sa kanyang acceptance speech noong Martes ng umaga - nagpapahiwatig ng mapagpakumbabang nature ng resulta.

Para sa Liberals, ito ay paghinga ng maluwag kaysa sandali ng tagumpay. At sa pagsubok at pagkabigo na i-improve ang standing ng kanyang partido, maaaring lumabas si Trudeau mula rito na mas mahina ang posisyon.

Ngunit ang mas maraming oras sa office ay hindi masamang consolation prize.

Isang artikulo ni Aaron Wherry (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.