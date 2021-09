Canadians muling hinalal ang isang Liberal minority na gobyerno

Matapos ang 36 araw na kampanya at $600 milyon na halalan, ang final seat tally ay hindi naiiba sa komposisyon ng House of Commons nang ma-dissolve ito noong Agosto - na nag-udyok sa maraming katanungan kung bakit nagkaroon ng snap election sa gitna ng fourth wave ng pandemya.

As of 2:30 a.m. ET, ang mga kandidato ng Liberals ay nangunguna o nahalal na sa 157 ridings, ang eksaktong parehas na bilang na napanalunan ng partido noong 2019 na halalan.

Tila reversal of fortunes ito para kay Trudeau. Nang sinimulan niya ang kanyang kampanya, malaki ang kanyang lead sa polls - ngunit gumuho ang kanyang suporta dahil maraming botante ang nagalit sa kanyang desisyon na tumawag ng eleksyon sa panahon ng isang health crisis. Ang dalawang maligamgam na debate performance ni Trudeau at mga naungkat na tanong tungkol sa nakaraaang scandals ang naglagay sa tagumpay ng Liberal sa alangan.

Ngunit sa bandang huli, nagdesisyon ang mga botante na ang Liberal team ang dapat magpatuloy na mamuno sa Canada na kahit nabugbog ng health crisis ay naging maayos pa rin ang kalagayan sa key pandemic metrics tulad ng death rates at vaccine coverage.

PANOORIN | ‘Pinababalik n’yo kami sa trabaho,’ ani Trudeau

Début du widget Widget. Passer le widget ?

Fin du widget Widget. Retourner au début du widget ?

Tumawag ng eleksyon si Trudeau noong Agosto 15 at sinabi na gusto niyang pag-isipan ng mga Canadians kung sino ang dapat tumapos ng laban sa pandemya at pamunuan ang bansa sa post-pandemic recovery. Nangako siya ng plano para sa child care, mas agresibong aksyon sa climate change at ayusin ang house shortage sa Canada.

Sa kanyang victory speech sa Montreal, Quebec madaling araw ng Martes, sinabi ni Trudeau na ang resulta ay nagsasabi na ang mga Canadians “ay pinababalik tayo sa trabaho na may malinaw na mandate na malagpasan ng Canada ang pandemyang ito tungo sa mas maliwanag na mga araw sa hinaharap.

“Ang hinaharap natin na panahon ay nagdedemanda ng tunay at importanteng pagbabago, at nagbigay kayo sa Parlamento at sa gobyernong ito ng malinaw na direksyon."

Matapos ang isang divisive na kampanya na nakakita ng maraming pag-atake ng bawat partido sa isa’t isa, gumamit si Trudeau ng mas mapayapang tono at kinausap ng diretsahan ang mga lider ng oposisyon at ang mga tao na hindi bumoto para sa Liberal na kandidato.

Pinakikinggan ko kayo na gusto niyong bumalik sa mga bagay na mahal n’yo at hindi na mag-alala tungkol sa pandemya o sa eleksyon, aniya. Ang mga miyembro ng Parlamento mula sa lahat ng partido ay nandito para sa inyo sa krisis at sa hinaharap. Kaya ng Canadians na lagpasan ang kahit anong balakid at iyan mismo ang patuloy nating gagawin.

Bahagi ng artikulo ni John Paul Tasker (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.