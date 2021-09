Technical problems sa Elections Canada website, mahabang pila ikinainis ng mga botante

Ang voter information service page (bagong window) sa site ay pinahihintulutan na mahanap ng Canadians ang kanilang polling station sa pamamagitan ng pag-enter ng postal code at address. Maaari rin mag-search ang mga botante batay sa pangalan ng electoral district.

Ngunit marami ang nagreklamo sa social media ngayong Lunes dahil nakukuha nila ang error na ito: Hindi namin mahanap ang iyong voting location. Pakiusap tumawag sa opisina ng aming returning officer para sa assistance.

Sinabi ng federal elections agency sa CBC News na ang mga problema na ito ay nalutas noong Lunes ng umaga.

Humihingi kami ng paumanhin sa mga botante na nagkaroon ng mga isyu sa pagkuha ng impormasyon na kanilang kailangan. Nagkaroon kami ng technical problems sa aming online Voter Information Service kaninang umaga, ngunit nalutas na ito, sabi ni Elections Canada spokesperson Nathalie de Montigny sa CBC News via email. Nagbalik na sa normal ang lahat.

Gayunpaman, pagsapit ng hapon, nag-tweet muli ang ahensya at sinabi na nagkakaroon sila ng intermittent technical difficulties.

Maaaring itsek ng mga botante ang kanilang voter information card na natanggap sa mail para mahanap ang kanilang lokasyon, ani de Montigny, o tumawag sa 1-800-463-6868.

Mahabang pila ikinainis ng mga botante

Nagreklamo naman ang iba online dahil sa mahabang pila, partikular sa Toronto ridings, at sa ilang polling stations na tila nagbukas ng mas late sa 9:30 a.m. ET o ‘di kaya ay hindi handang tumanggap ng mga botante.

Ang libo-libong lokasyon sa buong bansa ay isang logistical challenge at maaaring gumugol ng ekstrang oras minsan, ani de Montigny. Naa-appreciate namin ang pasensiya ng mga botante.

Nauna ng nagbabala ang Elections Canada sa mga Canadians (bagong window) tungkol sa mahabang pila dahil nabawasan ang polling locations sa buong bansa dahil sa COVID-19 pandemic. Mayroon din karagdagang public health protocols na ipinatupad na inaasahang pahahabain ang waiting times.

Chief Electoral Officer sinabi noong Hunyo na mas ‘kanais-nais’ ang mas mahabang kampanya

Noong Hunyo, sinabi ni Chief Electoral Officer Stéphane Perrault sa parliamentary committee na dahil sa krisis sa COVID-19, mas kanais-nais (bagong window) para sa Elections Canada ang magsagawa ng pederal na halalan na mas mahaba kaysa sa minimum na 36 na araw.

May merit sa mas mahabang writ period sa pandemya, dahil lahat ng bagay ay mas matagal gawin, ani Perrault noong panahon na iyon. Sa pagre-recruit at sa paghahanap ng polling places, mas maraming oras ang kailangan. Sa parameters ng act, sa aking pananaw, ang mas mahabang period ay mas kanais-nais.

Sa ilalim ng batas ng Canada, ang election period ay dapat humigit-kumulang 36 na araw at hindi lalampas ng 50. Ang kampanya ngayong tag-araw na tinawag noong nakaraang buwan ay naka-set sa minimum na 36 na araw.

Isang artikulo ni Ryan Mulroney (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.