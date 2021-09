Mahabang pila, nawawalang voter lists ilan sa naging problema ng mga botante sa GTA

Ang pila sa labas ng polling stations ay mahaba ngayong taon dahil sa COVID-19 precautions, mga logistical errors sa listahan at voter ID cards at ang mas kaunting bilang ng mga polling station (bagong window) sa ilang ridings.

Sinabi ni Emilie Garant na dumating siya sa Oriole Park Public School ng 9:40 ng umaga. Hindi siya nakaboto hanggang 11 a.m.

Sa kabuuan, dismayado ako, hindi ko ito in-expect, aniya. Nakarating kami dito, at kalahating oras mula noon sinabi sa amin na tatlo sa voters’ lists ang hindi pa dumarating.

Nang nakaboto na siya, hindi pa rin daw dumarating ang mga listahan na iyon.

Masama ang loob ko para sa mga nagtatrabaho sa station, ani Garant. Nagiging frustrated ang mga tao at hindi nila ito kasalanan.

Sa Bentway polling station sa Spadina-Fort York, nakapila ang mga botante ng halos kalahating oras o higit pa bago sila nakapasok, ngunit ang magandang klima ang nakatulong upang hindi uminit ang kanilang ulo.

Ayos lang. Habang nakapila sumagot ako ng ilang work calls, hindi naman masama. Maganda rin ang weather, naghintay ako ng humigit-kumulang isang oras, sinabi ng isang botante sa Bentway polling station.

Lahat kami ay nasa labas, na nagpagaan ng aking pakiramdam. Reasonable naman ang mga tao.

Ok naman, maganda ang sikat ng araw at ine-exercise namin ang karapatang bumoto, ani ng isa pang botante.

Errors sa website ng Elections Canada

Iniulat ng ilang tao na hindi nila mahanap ang kanilang polling station sa Elections Canada website.

May mensahe na lumitaw at sinabing hindi nila mahanap ang polling station ko, ani Daniel Mustard. Tapos pinatawag nila ako sa 1-800 number para makipag-usap sa isang agent, pero nung gawin ko ‘yun sinabi ng agent na hindi niya makita ang address ko.

Masuwerte ako na mayroon akong buong araw para isipin ang lahat ng ito at bumoto. Ang iba na hindi masyadong masigasig ay susuko na sa puntong ito, dagdag pa ni Mustard.

Ang iba naman na piniling bumoto by mail ay nakakaranas din ng parehong frustrations. Sinabi ni Barbara Allemeersch na nakatanggap lang siya ng balota noong Biyernes ng hapon at ngayon tinatanong niya kung aabot ang kanyang boto. Ang mail-in votes ay dapat matanggap ngayong Lunes 6 p.m.

Sumagot ang Elections Canada sa Twitter ukol sa maraming reklamo at alalahanin ng mga botante na hindi mahanap ang kanilang polling stations.

Pakiusap nakakaranas kami ng technical difficulties sa aming Voter Information Service application sa website, ani ng Elections Canada sa isang tweet ngayong Lunes ng umaga. Pakiusap mangyaring itsek ang inyong voter information card o tumawag sa 1-800-463-6868 upang mahanap ang inyong assigned polling location.

Makalipas ang ilang oras sinundan ang tweet na iyon ng isa pang tweet na nagsasabing ang online information system ay bumalik na online.

Ilang ridings mas kaunti ang polling stations ngayong taon

Importante na bigyang-diin na ang ilang electoral districts sa Greater Toronto Area ay mas kaunti ang polling stations kaysa noong 2019 pederal na halalan.

Ang Toronto Centre ay mayroong 91 noong 2019 at may 15 polling stations na lamang ngayong taon. Ang Spadina-Fort York ay may 56, ngunit 15 na lang ngayon. Ito ang dalawang ridings na may pinakamalaking decrease sa polling stations sa 84 per cent at 73 per cent kaysa noong huling halalan, respectively.

Sa York Region, ang Aurora-Oak Ridges-Richmond Hill bumaba ang polling stations mula 39 hanggang 12. Sa Peel Region, ang Brampton East at Mississauga-Malton bumaba sa 12 at 15 stations, mula 26 at 31 noong 2019, respectively.

Habang ang ilang polling stations ay nakakaranas ng mga isyu, sinabi ng ilang botante sa CBC News na ang proseso ay naging maayos naman para sa kanila sa mga stations.

Nagbukas ang pinto ng 9:30 a.m., nakarating ako ng 9:39 a.m., nakapasok ng 10 at naghintay lang ng limang minuto, ani Blaise Gregory. Lahat ay simple ang proseso. Mayroon silang hand sanitizer, lahat ay may karampatang espasyo - ganito ang aasahan mo mula sa community centre sa St. James Town.

Isang artikulo ni Ali Raza (bagong window) na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

May kasamang files mula kay Chris Glover.