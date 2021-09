Alberta proof-of-vaccination program nagsimula na. Ito ang dapat mong malaman.

Pinahihintulutan ng programa ang mga negosyo at venues na mag-operate ng walang capacity limits at iba pang health measures kung magre-require sila ng proof of vaccination o negative test result mula sa mga taong papasok sa kanilang establisyemento.

Matapos ang ilang buwan ng pagtanggi sa vaccine passport, inanunsyo ni Premier Jason Kenney ang malawakang bagong measures para labanan ang COVID-19 surge noong Setyembre 15 sa ilalim ng ibang pangalan: ang restrictions exemption program.

Ang polisiya na hindi mandatory ay nag-a-apply sa restaurants, nightclubs, casinos, concerts at fitness facilities.

Nang inanunsyo ito ni Kenney noong nakaraang linggo, nag-a-apply din ang programa sa retail stores at libraries, ngunit inalis sa listahan ng eligible businesses noong weekend.

Dati pang tinutulan ni Kenney ang vaccine passport dahil sa privacy concerns ngunit sinabi niya noong isang linggo na naging necessary measure ito upang protektahan ang mga ospital ng Alberta mula sa pagiging overwhelmed sa fourth wave ng pandemya.

Ang COVID-19 vaccine record ng Alberta ay naging available online (bagong window) noong Linggo para sa mga naghahanap ng print ng paper copy.

Ang digital copy ng vaccine records ay available sa MyHealthRecords smartphone app; gayunpaman, ang mga taga-Alberta na kasalukuyang sumusubok na i-access ang MyHealthRecords ay binabalaan ng mahabang wait times para i-access ang website at app.

Concerns sa mga peke

Ang paglulunsad sa programa ay nagbunga ng mga alalahanin tungkol sa posibilidad na mapeke ang dokumento (bagong window).

Matapos ilunsad ang site (bagong window), marami ang nagreklamo sa Twitter na ang PDF ay hindi naka-lock at kahit sino ay puwedeng mag-edit ng impormasyon dito kung may access sila sa Adobe Reader.

Sa isang statement, sinabi ng probinsya na ang pamemeke ng health records ay isang offence sa ilalim ng Health Information Act.

Ang PDF ay secure na as it can be ngayon; gayunpaman ang isang motivated na indibidwal ay maaaring iedit ang dokumento upang lumikha ng bagong record, saad ng statement.

Dahil dito, alam namin na ang karamihan sa mga taga-Alberta ay gagamitin ang sistema ng maayos at susunod sa legal requirements ng kasalukuyang public health orders.

Sinabi ng spokesperson ng health ministry na patuloy ang trabaho para sa isang mas secure na QR code na magiging available sa mga susunod na linggo.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.