Halalan sa Canada ngayon, mga botante pipiliin ang susunod na gobyerno

Gayunpaman, dahil sa mail-in voting at iba pang rason, ang pag-aanunsyo sa resulta ng halalan ay maaaring maantala.

Mahigit 27 milyon na botante ang nakarehistro sa Elections Canada. Bago sumapit ang araw ng halalan, lahat ng tao ay makakatanggap ng voter information card mula sa post office. Kailangan ipakita ang card na ito sa polling station.

Kung hindi natanggap ang information card, maaaring itsek ng mga tao ang impormasyon sa website ng Elections Canada (bagong window). I-enter lang ang zip code ng tirahan at maaari nang malaman ang constituency na iyong kinabibilangan, ang listahan ng mga kandidato at ang status sa polling station. Ang mga botante ay maaaring mag-register at bumoto sa polling station ng kanilang constituency.

Para bumoto, dapat maabot ang sumusunod na mga kondisyon:

Maging isang mamamayan ng Canada

Maging 18 taong gulang sa araw ng halalan

May kakayahan na patunayan ang identity at address

Oras ng pagboto

Ngayong Setyembre 20, bukas ang lahat ng polling stations sa buong Canada sa loob ng 12 oras. Ang eksaktong oras ay nag-iiba-iba alinsunod sa probinsya.

Ang oras ng pagbubukas ng polling stations sa Canada (local time): Newfoundland Time Zone 8:30-20:30 Atlantic Time Zone 8:30-20:30 Eastern Time Zone 9:30-21:30 Central Time Zone 8:30-20:30 Mountain Time Zone 7:30-19:30 Pacific Time Zone 7:00-19:00

Paano bumoto

Kapag pumasok sa polling station, kailangan ipakita ng mga botante ang driver’s license o ibang government-issued photo ID (kasama ang federal, provincial o local government ID), na may larawan, pangalan at kasalukuyang residential address ng botante.

Pagkatapos bumoto, ipinagbabawal ang paghuhulog ng sariling balota kung hindi mapaparusahan ka dahil sa paglabag sa Canadian election laws.

Kailangang magsuot ng mask ang botante kapag pumasok sa polling station kung ni-require ito ng distrito. Ang mga polling station ay kailangang magbigay ng mask sa mga taong walang dala nito.

Ang resulta ay maaaring maantala

Ayon sa estimate ng Elections Canada, halos 5.8 milyong Canadians ang bumoto sa 4 na araw na early voting, tumaas ng 18.46 per cent mula 2019.

Ang ibang tao pinili naman na bumoto by mail. Kinagabihan bago sumapit ang halalan, sinabi ng Elections Canada na sa 1,262,617 special ballots na kanilang inisyu, natanggap na nila ang 923,832 na balota.

Para sa regular na balota, ang staff ng eleksyon ay magsisimulang magbilang pagkatapos ng botohan ngayong Lunes.

Para sa special ballots, sinabi ni Elections Canada spokesperson Natasha Gauthier na ang mga balota sa electoral districts ay dapat nabilang na bago Setyembre 22.

Ang pagbibilang sa mga boto na ito ay may two-step verification process at kailangan ng Elections Canada ang ilang araw para ma-verify ang resulta.

Isang artikulo ng Radio-Canada na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.