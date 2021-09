Pfizer-BioNTech COVID-19 na bakuna ligtas, poprotektahan ang mga bata edad 5-11

Sinabi ng mga kompanya na ang bakuna ay nakapag-generate ng immune response sa mga bata edad lima hanggang 11 taong gulang sa Phase II/III ng clinical trial na tugma sa kanilang naobserbahan sa 16 hanggang 25 anyos. Ang safety profile ay maihahalintulad din sa mas matandang age group, aniya.

Mula noong Hulyo, ang kaso ng COVID-19 sa mga bata ay tumaas ng humigit-kumulang 240 per cent sa Estados Unidos - binibigyang-diin nito ang pangangailangan ng publiko para sa bakuna,” wika ni Pfizer chief executive Albert Bourla sa isang news release (bagong window).

Ang resulta ng trial ay nagbibigay ng malakas na pundasyon para humingi ng awtorisasyon na gamitin ang bakuna para sa mga bata edad lima hanggang 11 anyos. At plano namin isumite ito sa Food and Drug Administration FDA at sa iba pang regulators sa lalong madaling panahon.

Sinabi ng spokersperson ng Pfizer Canada na si Christina Antoniou sa isang email sa CBC News na plano ng kompanya na i-file ang data sa Health Canada ngunit hindi siya nagbigay ng tiyak na timelines sa panahong ito.

Sa ngayon, malapit kaming nakikipag-ugnayan sa Health Canada at isusumite namin ang bagong data ukol sa bakuna kapag naging available na ito, aniya. Alam namin na urgent ang pagbibigay ng datos para suportahan ang desisyon ng mga regulatory authorities na gawing available ang bakuna para sa mga school-age na bata sa lalong madaling panahon.

Inaprubahan na ng Health Canada ang Pfizer-BioNTech COVID-19 na bakuna para sa mga batang 12 taong gulang.

Pagkakaospital dumarami sa ilang states

Ang pagkakaospital at pagkamatay mula sa COVID-19 ay nag-surge sa Estados Unidos noong mga nakaraang buwan dahil sa nakakahawang delta variant. Ang mga kaso sa mga bata ay tumaas din, partikular sa edad 12 pababa na hindi pa bakunado, ngunit walang indikasyon bukod sa pagiging transmissive, na ang delta virus ay mas mapanganib sa mga bata.

PANOORIN | Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine mukhang ligtas, epektibo sa younger kids, sabi ng mga eksperto

Ang mabilis na awtorisasyon ay maaaring mapigilan ang pagtaas ng mga kaso ngayong taglagas, lalo na’t nagbukas na ang mga paaralan nationwide.

Ang bakuna ng kompanya na tinatawag na Comirnaty ay awtorisado para gamitin sa mga bata edad 12 sa maraming bansa, kasama ang Estados Unidos. Ang bakuna ay originally authorized para sa emergency use sa mga taong 16 pataas sa Estados Unidos noong Disyembre 2020 at nakakuha ng full U.S. approval sa age group na ito noong nakaraang buwan.

Ang mga batang lima hanggang 11 taong gulang ay binigyan ng dalawang shots ng 10-microgram dose ng bakuna, one-third ng dose size na ibinibigay sa mga taong edad 12 pataas. Inaasahan ng mga kompanya na makukuha ang data kung paano gumagana ang bakuna sa mga bata na nasa pagitan ng 6 na buwan hanggang dalawang taong gulang sa ikaapat na kuwarter ngayong taon.

Tinitingnan ng trial ang neutralizing antibodies

‘Di tulad ng mas malaking clinical trial na isinagawa ng drugmakers sa matatanda, ang 2,268-participant pediatric trial ay hindi dinisenyo para sukatin ang efficacy ng bakuna sa pamamagitan ng pagkumpara sa bilang ng COVID-19 cases sa mga naturukan ng bakuna at sa mga nabigyan ng placebo.

Sa halip, ikinumpara sa trial ang amount ng neutralizing antibodies na ininduce ng bakuna sa mga bata at sa response ng mas matandang recipients sa adult trial.

Sinabi ng spokesperson ng Pfizer na maaaring ihayag ng mga kompanya ang vaccine efficacy mula sa trial ngunit wala pang sapat na cases ng COVID-19 sa mga participants para gawin ang pagpapasiya na iyon.

Ang bakuna ay humigit-kumulang 95 per cent effective sa adult clinical trial, ngunit sinabi ng Pfizer na ang immunity ay humihina ilang buwan matapos ang second dose. Inaasahan na papayagan ng U.S. regulators ang pangatlo na booster dose para sa mga matatanda at high-risk na mga Amerikano ngayong linggo.

Sinabi ng mga kompanya na ang bakuna ay well-tolerated, ang side effects nito ay maihahalintulad sa mga naobserbahan sa participants na nasa pagitan ng 16 hanggang 25 taong gulang.

Ang Pfizer at Moderna vaccines ay parehong nauugnay ng regulators sa pambihirang kaso ng heart inflammation sa adolescents at young adults, partikular sa mga kalalakihan. Sinabi ng Pfizer na hindi ito nakakita ng instances ng heart inflammation sa mga trial participants.

Ang impormasyon mula sa Pfizer ay iniulat ngayong Lunes sa isang media release, at hindi sa scientific publication.

Ang pangalawang U.S. vaccine maker, Moderna, ay pinag-aaralan din ang shots para sa elementary school-aged na mga bata.

Isang artikulo ng Thomson Reuters na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

May kasamang files mula sa The Associated Press.