Paano mapapanood ang resulta ng federal election ng Canada

Magkakaroon ang CBC News ng isang komprehensibong coverage na may real-time results, malalaking balita sa gabi ng halalan at analysis kung ano ang takbo ng mga boto. Narito kung paano mo ito masusundan:

Online

Mata-track mo ang bawat resulta ng eleksyon sa aming live results page - mula sa national hanggang sa iyong local riding.

Ang aming digital reporters ay palagi kang ia-update sa mahahalagang istorya at reaksyon sa buong bansa buong araw at gabi. Maaari mo ring i-stream ang CBC election special ng sabay.

Makikita mo ito sa CBCNews.ca (bagong window).

Sa telebisyon

Ang Canada Votes 2021: Elections Night special ay magsisimula ng 6:30 p.m. ET / 3:30 p.m. PT na pangungunahan ni CBC chief political correspondent Rosemary Barton.

Sasamahan siya ni Ian Hanomansing, Adrienne Arsenault, Andrew Chang at David Cochrane ng CBC upang i-break down ang resulta sa bawat riding at i-chart ang daan patungo sa Prime Minister’s Office, kasama ang analysis mula sa aming political insiders na sina Gerald Butts, Lisa Raitt, Wab Kinew at At Issue Panel.

Ang special na ito ay ihahatid din ng mga correspondents sa buong Canada na may on-the-ground reaction mula sa headquarters ng mga partido at mga pangunahing ridings ng mga kandidato. Narito kung paano ka manonood:

CBC TV.

CBC News Network (bagong window).

CBC Gem (bagong window), kasama ang ASL stream (bagong window).

CBCNews.ca (bagong window).

CBC News App sa iOS (bagong window) at Android (bagong window).

CBC News YouTube page (bagong window).

Si David Common ang magho-host ng special election night primer edition ng Power & Politics mula 4 p.m. hanggang 6:30 p.m. ET / 1 p.m. hanggang 3:30 p.m. PT. Habang papalapit ang pagsasara ng polls, ang mga CBC reporters ay ia-update ka kung ano ang nangyayari sa mga kampanya sa buong bansa sa nakaraang 36 na araw at dadalhin ka sa iba’t ibang party headquarters. Hihimayin ng programa kung ano ang naging outcome at ano ang ibig sabihin nito para sa bawat probinsya. Asahan na marinig ang mga dating ministers, party insiders at war room veterans.

Sa radyo

Ang special election coverage ng CBC Radio ay iho-host ni Susan Bonner ng World at Six, Piya Chattopadhyay ng Sunday Magazine at Chris Hall ng The House.

Sasamahan sila ng ibang mamamahayag ng CBC at mga guest upang i-deliver ang results, insights at analysis buong magdamag.

Ang radio special ay magsisimula ng 7 p.m. ET / 4 p.m. PT sa Radio One at CBC Listen App. Ang British Columbia, Yukon at Northwest Territories ay sasama ng 8 p.m. ET / 5 p.m. PT.

CBC Radio One.

CBC Listen app sa iOS (bagong window) at Android (bagong window).

Streaming online (bagong window).

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.