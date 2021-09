Bakit importanteng tool ang vaccine passports sa pagpapataas ng vaccination rates

Laman ng mga passports na ito ang pruweba kung ang isang tao ay ganap na nabakunahan na laban sa COVID-19 na nagpapahintulot sa kanila na sumali sa indoor recreational activities. Ngunit bukod dito, ano pa ba ang naa-accomplish nito at gaano ito kaepektibo? Nakausap ng CBC ang ilang eksperto.

Ano ang pangunahing layunin ng vaccine passport?

Ang isa sa pinakaimportanteng layunin ay ang taasan ang vaccine uptake, ani ng mga eksperto.

At importante iyan sa stage na ito ng kampanya ng Canada sa pagbabakuna kung saan ang bilang ng mga tao na nagpapaturok ng dalawang doses ay bumagal nang husto, ani Dr. Nazeem Muhajarine, propesor ng community health and epidemiology sa University of Saskatchewan.

Ang punto ay maabot natin ang herd immunity, isang klarong majority, 85 hanggang 90 per cent ng populasyon ay dapat maging fully vaccinated, aniya. Wala pa tayo roon.

Ang isa pang layunin ay para maiwasan ang pagpasok ng mga ‘di bakunadong tao sa super-spreading environments, ani epidemiologist Raywat Deonandan, isang associate professor sa University of Ottawa.

Alam natin na ang sakit na ito ay sumasabog kapag ang madaling kapitan na mga tao ay nasa indoor environments. Sino ang madaling kapitan? Ang mga tao na hindi immune, aniya.

Maiimpluwensyahan ba ng passport ang behaviour?

Ang ebidensya, bagama’t partly naobersabahan lamang, ay sina-suggest na ang passports ay parehong itataas ang vaccination rates at lilikha ng mas ligtas na mga environment, ani Timothy Caulfield, Canada Research Chair ng health law and policy sa University of Alberta.

Karamihan ng pananaliksik sa Canada ay sinasabi ito sa atin, ani Caulfield, ngunit kinilala rin niya na ang mga researchers ay wala masyadong empirical evidence.

Nang inanunsyo ni French President Emmanuel Macron ang vaccine passport policy ng kanyang bansa, mahigit isang milyon ang nag-sign up para magpaturok, ayon sa figures ng gobyerno.

Ang parehong phenomenon ay nangyari rin sa ilang probinsya sa Canada. Sinabi ng Ontario Ministry of Health na dumoble ang appointments kasunod ng pag-aanunsyo ng gobyerno ng passport. Ganito rin ang inulat ng Quebec.

Kaya right away, alam natin na gumagana ito pagdating sa paghihikayat at pag-i-incentivize sa mga tao na nag-aalinlangan, ani Deonandan.

Kasunod ng passport announcement, sinabi ng mga opisyal ng British Columbia na may ilang tao ang nag-register para sa vaccination program o nag-book ng appointment bawat araw. Tumalon ng halos 201 per cent kumpara sa naunang linggo.

Ngunit sinabi ni British Columbia epidemiologist Caroline Colijn na kahit na may dramatikong pagtaas sa pagbabakuna ay may malaking bahagi ng populasyon ng probinsya ang hindi pa rin bakunado.

Kita naman na binago nito ang mga bagay, pero hindi ito, ‘Wow, OK, makakakuha tayo ng ekstrang 10 per cent o 20 per cent sa susunod na tatlong linggo, aniya. Hindi ito ganun kabilis.

Ano ang dahilan ba't ito epektibo?

Sinabi ni Deonandan na ang paggamit ng QR code sa passport ay kritikal dahil ito ay highly secure at manageable. Ang mga codes ay hindi nakikita ng naked eye at kailangan basahin ng equally secure na device.

Kung iisipin mo, kung pupunta ka sa bar at ipapakita mo sa bouncer ang iyong ID, ipinapakita mo kung saan ka nakatira, ang iyong pangalan at edad. Samantala sa vaccine passport, sasabihin lang ng QR code ang iyong pangalan at kung ikaw ay nabakunahan. Oo o hindi. Tapos, aniya.

At mina-manage ito mula sa central database ng Ministry of Health na talagang secure.

Inilista ni Muhajarine ang tatlong features kung saan kailangan maging pinaka-epektibo ang vaccine passport. Ang pinaka-importante ay hindi ito kayang mapeke.

Kailangan very secure ito. Ayaw natin lumikha ng market para sa mga tao na gumawa ng madaling pera, aniya.

Pangalawa, kailangang madaling i-display ang passport, parang maaari itong nasa iyo o sa iyong phone, o nasa handheld device, o sa wallet, kaya gumagana talaga ang QR code, aniya.

At panghuli, kailangan maging interoperable ito; ang passport na inisyu sa Ontario ay dapat mabasa sa mga devices na nasa Toronto at Ottawa o sa Prince George o Saskatchewan.

Ang mga sistema na ito ay dapat co-ordinated at nakikipag-usap sa isa’t isa, aniya.

Walang tao ang dapat magbitbit ng multiple versions ng isang document para sa bakuna. Dapat ito ay isa lang. Dr. Nazeem Muhajarine, propesor sa University of Saskatchewan

Isang artikulo ni Mark Gollom (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.