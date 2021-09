Goodbye Pfizer, hello Comirnaty: COVID-19 vaccines binigyan ng brand name sa Canada

Ang Pfizer-BioNTech vaccine ay tinatawag na Comirnaty na kombinasyon daw ng mga salitang COVID-19, mRNA, community at immunity ayon sa kompanya.

Ang Moderna vaccine ay tatawaging SpikeVax at ang AstraZeneca vaccine ay papangalanan na Vaxzevria.

Ang pagbabago sa pangalan ng Pfizer at Moderna ay marka ng full approval ng Health Canada sa mga bakuna na dating inaprubahan sa ilalim ng interim order na nag-expire na noong Huwebes.

Sa ilalim ng interim order, ang mga bakuna ay hindi tinawag sa kanilang brand name, ngunit ngayon na may bago at mas long-term data na ang nasumite at naaprubahan, tatawagin na sila sa kanilang permanenteng pangalan.

Ang approval ng Health Canada sa Corminaty para sa mga indibidwal edad 12 pataas ay patunay na ligtas at mabisa ito batay sa longer term data na isinumite sa Health Canada - at sana ang licensure ay ma-improve ang vaccine confidence ng mga Canadians, ani Pfizer spokesperson Christina Antoniou sa isang pahayag.

Ito ang unang pagkakataon na ang SpikeVax, na kilala bilang Moderna vaccine, ay ganap na naaprubahan saan man sa mundo, sinabi ng CEO ng kompanya na si Stephane Bancel sa isang press release noong Huwebes.

Binigyang-diin ng Health Canada na ang mga bakuna ay hindi nagbago - ang mga pangalan lamang.

Bagama’t ang pagbabago sa pangalan ay naaprubahan, makakatanggap pa rin ang Canada ng vials na may label na Pfizer-BioNTech sa mga susunod na buwan.

Inaprubahan ng Food and Drug Administration FDA ang mga bagong pangalan sa Estados Unidos ngayong summer, at ang mga bakuna ay tinatawag na sa kanilang brand names sa European Union EU mula pa noong spring.

Isang artikulo ni Laura Osman (bagong window), The Canadian Press na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.