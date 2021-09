Dapat ‘matuto’ ang Canada mula sa krisis sa pandemya sa West, ani Tam

Huwang maging ‘kampante, ani Theresa Tam ngayong umaga sa isang media briefing. Kailangan natin bantayan ang virus na ito. Kapag nakikita mo na ito ay nag-a-accelerate, kumilos ng mabilis dahil, sa tingin ko, kailangan natin matuto mula sa sitwasyon sa Alberta at sa Saskatchewan sa ngayon.

Noong Huwebes, nagpatupad muli si Alberta Premier Jason Kenney ng istrikto at malawakang measures para labanan ang pagkalat ng COVID-19 - kabilang dito ang bagong requirement sa mga tao na magbigay ng proof of vaccination o negative COVID-19 test para makapasok sa ilang businesses at social events.

Ang Alberta ay mayroong mahigit 18,000 na aktibong COVID-19 cases - ang pinakamarami sa anumang probinsya sa ngayon. Nitong Miyerkules may 877 na tao ang nasa ospital ng probinsya na may coronavirus, 218 ang nasa intensive care. Ang Ontario, na tatlong beses na mas malaki ang populasyon kaysa sa Alberta, ay mayroong 346 sa ospital at 188 sa intensive care.

Malinaw na kami ay nagkamali, at humihingi ako ng paumanhin para rito, ani Kenney nang ianunsyo ang bagong measures.

Sinabi ni Tam, kahit na ang malaking majority ng mga Canadians ay bakunado na, mayroon pa ring pitong milyong Canadians na hindi pa natuturukan at ang intensive care units na nasa lugar na mababa ang vaccine rates ay napupuno na ngayon ng mga taong nasa 40s at 50s.

Kapag maraming tao ang na-infect, kahit sa rarer events, sa mga younger adults halimbawa, magiging pangkaraniwan na ito, aniya.

Pag-iwas sa mas maraming school lockdowns

Sinabi ni Tam na tiningnan ng Public Health Agency of Canada ang public health units sa buong bansa at nakita ang overwhelming na ebidensya na ang mga lugar na may mababang vaccination rates ang nakakaranas ng surges sa infections.

Sinabi niya na ang mga rehiyon sa bansa na nahihirapan nang husto sa pandemic surges ay nasa West - Alberta, Northern Saskatchewan at northern at interior parts ng British Columbia.

Kung gusto natin na manatiling nakabukas ang mga paaralan, halimbawa, kailangan natin siguraduhin na mama-manage natin ang virus transmission… upang protektahan ang mga bata edad 12 pababa, na hindi pa maaaring bakunahan sa ngayon, aniya.

Sa mga parte ng Canada na mahirap itaas ang vaccination rate, sinabi ni Tam na dapat magpatupad ang mga awtoridad ng public health restrictions - limitahan ang bilang ng mga tao na puwedeng magsama-sama at imandato ang pagsusuot ng mask indoors, ang paghuhugas ng kamay at physical distancing.

Kung ang vaccination rates ay hindi matataasan sa mga bahaging ito ng bansa at hindi ipapakilala ang mga health measures, iginiit ni Tam na ang mas mahigpit na measures - tulad ng lockdowns at stay-at-home orders - ay maaaring ipatupad.

Sa palagay ko ang mga jurisdictions ay dapat maghanda sa potensyal na iyon, ngunit kung aakto ng maaga maaaring maiwasan ang mas mahigpit na measures, aniya.

Ngunit kung kinakailangan, mas maraming restrictions ang kailangang isagawa at ang mga katrabaho ko ay umaasa na matutupad ito sa mas localized na paraan upang maiwasan ang impact ng laganap na paghihigpit. Sa tingin ko magagawa ito.

Sinabi ni Tam na habang walang probinsya ang immune mula sa nakakahawang delta variant ng COVID-19, ang mga probinsya sa Atlantic Canada ay nakontrol ang mga ispaik ng infection rates sa pamamagitan ng pag-akto ng mabilis sa pagpapatupad ng localized measures.

Isang artikulo ni Peter Zimonjic (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.