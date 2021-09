Alberta maglulunsad ng proof-of-vaccination program, nagdeklara ng health emergency

Kasama sa measures ang bagong programa na magre-require sa mga tao na magpakita ng proof of vaccination o negative COVID-19 test para makapasok sa mga businesses at social events.

Ang desisyon nitong spring na lumipat mula sa pandemic patungong endemic approach - o ang matuto na mamuhay kasama ang virus - ang tila tamang gawin batay sa datos mula sa ibang jurisdictions na may parehong vaccination rates, ani Kenney sa isang news conference.

Malinaw na nagkamali kami at humihingi ako ng paumanhin para rito, ani Kenney.

Nagdeklara ang Alberta ng state of public health emergency at gumawa ng agarang aksyon para pigilan ang kasalukuyang krisis sa health-care system, ayon sa premier.

Para maiwasan ang kasalukuyang krisis, kailangan natin gawin ang tatlong bagay kaagad, aniya.

Una, kailangan natin i-maximize ang health-care capacity. Pangalawa, bawasan ang transmission ng virus sa pamamagitan ng pagbabawas sa interaksyon sa ibang tao. At pangatlo, kailangan mabakunahan ang mas maraming tao as much as possible.

Kung walang interventions, ani Kenney, ang mga ospital sa Alberta ay mawawalan ng staff at intensive care beds sa susunod na sampung araw.

Sa ngayon, ang Alberta ay may mahigit 18,000 active cases - ang pinakamarami sa anumang probinsya. Noong Miyerkules, may 877 na tao sa ospital na may coronavirus, kabilang ang 218 na nasa intensive care. Salungat sa Ontario na may populasyon na tatlong beses na mas malaki kaysa sa Alberta at may 346 sa ospital at 188 sa intensive care.

Mga restrictions - at isang exemption program

Kasama sa bagong measures ang restrictions sa mga restaurants, indoors gatherings, kasal at libing, retail, entertainment venues, at indoor sport at fitness.

Sa mga nagdaang linggo, hinarap ng gobyerno ang paulit-ulit na panawagan mula sa mga doktor, sa Opposition New Democratic Party NDP at business groups na magpakilala ng vaccine passport tulad ng ginawa ng ibang probinsya.

Ang tugon ng gobyerno ay ang tinatawag nilang restrictions exemption program.

PANOORIN | Kenney nagpatupad ng bagong measures para pigilan ang pagkalat ng COVID-19:

Début du widget Widget. Passer le widget ?

Fin du widget Widget. Retourner au début du widget ?

Sinabi ni Kenney na ang gobyerno ay atubiling nagpasya na magkaroon ng programa kahit na may concerns sa vaccine passports.

Nag-commit ako dati na hindi magpapatupad ng proof of vaccination dahil sa aking concerns sa privacy rights, aniya.

Ngunit ang unang obligasyon ng gobyerno ay makaiwas sa malaking bilang ng preventable deaths. Kailangan natin harapin ang reyalidad. Hindi natin puwedeng i-wish na mawala lang ito. Morally, ethically at legally, ang proteksyon sa buhay ang ating pangunahin na concern.

Sa ilalim ng programa, ang vaccine-eligible na Albertans ay ire-require ng gobyerno na magbigay ng government-issued proof of immunization o negative COVID-19 test para makapunta sa mga negosyo at social events na nag-apply para sa exemptions sa ilalim ng programa.

Upang makapasok sa mga lugar na ito, kasama ang restaurants, bars at indoor organized events, ang mga tao edad 12 pataas ay ire-require na magpakita ng proof of vaccination o recent negative test result.

Walang sinuman ang pipilitin na magpabakuna kung hindi nila gusto, at isang option ang negative test na io-offer bilang alternative, ani Kenney. Ngunit dahil ang mga ‘di bakunado na pasyente ay ino-overwhelm ang mga ospital, ito ngayon ang tanging responsible choice na mayroon tayo.

Ang mga negosyong pipiliin na humingi ng proof of vaccination o negative COVID-19 test ay mag-o-operate sa ilalim ng mas kaunting restrictions. Ang mga establisyemento na ayaw humingi ng proof of vaccination ay mag-o-operate sa bago at mas istriktong panuntunan.

Ang ilan sa mga bagong public health measures ay magsisimula ngayong Huwebes. Kabilang ang:



Ang pagtatrabaho sa bahay ay magiging mandatory maliban kung nadetermina ng employer na kailangan ang physical presence.



Ang mga lugar ng pagsamba ay limitado ang attendance sa one-third ng fire code capacity. Ang pagsusuot ng face mask ay mandatory at required ang physical distancing sa pagitan ng households.



Walang attendance restrictions sa outdoor events at facilities, ngunit ang dalawang metro na physical distancing ay ipapatupad.



Ang mga paaralan ay required na pasuotin ng mask ang mga estudyante na nasa Grade 4 pataas, plus staff at mga titser sa lahat ng grado. Available ang exemptions sa mga paaralan na may alternatibong safety plans.

Papayagan ang indoor children's sport at recreation activities ngunit may kasamang requirements para sa physical distancing at masking kung saan posible.

Ang indoor private gatherings para sa fully vaccinated na indibidwal ay limited sa single household, plus isa pang household, at maximum ng 10 katao. Walang restrictions sa mga bata edad 12 pababa.

Ang eligible na mga tao na hindi pa bakunado ay hindi pinapayagan na umattend ng kahit anong indoor private social gathering.

Ang outdoor private social gatherings ay limitado sa maximum na 200 katao, na may dalawang metro na distancing sa lahat ng oras.

Ang ibang measures ay ipapatupad sa susunod na Lunes:

Ang mga restaurants ay limitado sa outdoor dining lamang na may maximum na anim na katao per table. Ang pagbebenta ng alak ay magpapatuloy at matatapos ng alas-10 ng gabi, ang pag-inom ay hihinto ng alas-11 ng gabi.

Ang indoor na kasal at libing ay limitado sa 50 attendees o 50 per cent ng fire code capacity. Walang indoor receptions ang pahihintulutan.

Ang outdoor ceremonies para sa kasal at libing ay limitado sa 200 katao. Mag-a-apply ang liquor restrictions.

Ang attendance sa retail, entertainment at recreation facilities ay limitado sa one-third ng fire code capacity. Papayagan lamang ang mga tao na umattend kasama ang kanilang household o dalawang close contacts para sa mga taong namumuhay mag-isa.

Walang indoor sport, fitness at recreation activities para sa adults ang pahihintulutan. Papayagan ang one-on-one training o workouts ngunit may tatlong metro na distancing.

Hindi mali na alisin ang restrictions noong Hulyo, ani Kenney

Kinalaunan, sinabi ni Kenney na isang pagkakamali ang mag-switch mula sa pandemic management patungong endemic management ng maaga ngunit hindi siya naniniwala na mali ang pagtanggal sa public health restrictions noong Hulyo.

Hindi, hindi ako humihingi ng paumanhin para sa desisyon na i-relax ang public health restrictions noong summer… nang bumababa ang mga numero at ang vaccine numbers ay tumataas, aniya.

Sinabi ni Kenney na ang pagme-maintain ng public health restrictions noong summer ay mauuwi sa massive non-compliance o mas matinding galit.

Sinabi ni New Democratic Party NDP Leader Rachel Notley na ang kasalukuyang krisis ay kasalanan ni Kenney at kailangan niyang akuin ang responsibilidad.

Ang nakita natin mula sa premier ay hindi apology, ani Notley sa isang news release, Ito ay isang embarrassing attempt para umiwas sa responsibilidad. Sina Jason Kenney at ang UCP ay huli na ng kumilos at ngayon lahat ng Albertans ang nagbabayad ng price ng kanilang kaduwagan.

PANOORIN | Edmonton ICUs napupuno ng mga young at very sick na mga pasyente, ayon sa isang doktor:

Début du widget Widget. Passer le widget ?

Fin du widget Widget. Retourner au début du widget ?

Hinimok ni Notley ang mga Albertans na magsama-sama at sumunod sa mga panuntunan.

Sinabi ni Dr. Deena Hinshaw, ang chief medical officer of health ng probinsya, na kailangang salubungin ng Albertans ang hamon na pinipresenta ng fourth wave, lalo na’t ang health-care capacity ay na-stretch na sa limit.

Para hilingin sa Albertans na mag-step up muli, upang protektahan ang isa’t isa sa pamamagitan ng activity restrictions pagkatapos ng lahat ng ating pinagdaanan ay napakahirap. Ngunit ito ay absolutely necessary, ani Hinshaw. Hindi masu-sustain ng mga ospital ang pangangalaga sa Albertans dahil sa dramatiko at mabilis na pagtaas ng COVID patients na nakikita natin.

Iniulat ng Alberta ang 1,609 na bagong kaso ng COVID-19 noong Miyerkules at 24 na bagong kamatayan, ang pinakamalaking numero ng pagkamatay na naiulat sa isang araw sa fourth wave ng pandemya sa probinsya.

Ito ay pagkawala ng isang buhay sa bawat oras sa loob ng isang araw, ani Hinshaw. Bawat pagkamatay ay nagpapaalala sa kaseryosohan ng virus na ito at kung bakit ang mga aksyon na ipinapatupad ngayon ay kritikal.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.