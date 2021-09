Pope Francis hindi maintindihan kung bakit tumatanggi ang tao sa COVID-19 vaccines

Kahit sa College of Cardinals, may mga negationists, ani Pope Francis ngayong Miyerkules habang papunta sa Slovakia.

Binigyang-diin ng Santo Papa na ang isa sa kanila, poor guy, ay naospital dahil sa virus. Ang kanyang tinutukoy ay si U.S. Cardinal Raymond Burke na naospital sa Estados Unidos at nilagay sa ventilator noong nakaraang buwan pagkatapos mahawa ng coronavirus.

Tinanong ng isang Slovakian reporter si Pope Francis tungkol sa mga vaccine skeptics at mga taong tutol sa vaccine mandates dahil ang ibang events na kanyang pupuntahan sa apat na araw na pilgrimage sa bansa ay restricted sa mga taong bakunado.

Gayunpaman, mas malawak ang isyu dahil parami nang parami ang mga gobyerno na nag-a-adopt ng vaccine mandates para sa ilang kategorya ng mga manggagawa, na nagpasiklab ng oposisyon.

‘Bagsik ng uncertainty’

Medyo kakaiba, dahil ang sangkatauhan ay may kasaysayan ng pagkakaibigan sa mga bakuna, ani Pope Francis. Binigyang-diin ng Santo Papa na ang mga bata ay binabakunahan na ng ilang dekada laban sa measles, mumps, at polio at wala naman nagsalita laban dito.

Nag-hipotesis siya na ang "bagsik ng uncertainty" ay dahil sa diversity ng COVID-19 vaccines, ang mabilis na approval time at ang kalabisan ng mga argumento na lumikha ng dibisyon, at takot. Sinabi ng mga medical experts na ang mga bakuna ay sinuri at ginamit sa milyon-milyong tao at napatunayan na epektibo sa pagbabawas ng seryosong hospitalizations at kamatayan.

Hindi binanggit ni Pope Francis ang mga religious objection na ginagamit ng ilang tao na ayaw magpaturok. Ang ilang konserbatibo ay tumanggi na turukan dahil mayroon daw itong remote at indirect connection sa lines of cells na kinuha mula sa mga aborted na fetus.

Sinabi ng doctrine office ng Vatican na morally acceptable para sa mga Katoliko ang tumanggap ng COVID-19 vaccines base sa research na gumamit ng cells mula sa mga aborted na fetus. Sinabi ni Pope Francis na parang pagpapakamatay ang hindi magpabakuna. Ang Santo Papa at si emeritus pope Benedict XVI ay parehong fully vaccinated ng Pfizer-BioNTech shot.

Sinabi ni Pope Francis na binakunahan ng Vatican ang kanilang mga residente, staff at mga pamilya nito except sa isang napakaliit na grupo at pinag-aaralan nila kung paano sila tutulungan.

Para sa mga natatakot pa rin, sinabi niya: Kailangan nilang linawin iyon at pag-usapan ng mahinahon.

Isang artikulo ng The Associated Press na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.