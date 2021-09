Sa laban para sa progressive voters, Liberal lang ang tatalo kay O’Toole ani Trudeau

Habang nagsasalita sa mga reporter sa Halifax, sinabi ni Trudeau na si New Democratic Party NDP Leader Jagmeet Singh ay gusto lang magsalita ng magagandang bagay upang ligawan ang mga botante ngunit wala naman realistic na plano para ipatupad ang kanyang plataporma na nagkakahalaga ng $200 bilyon sa new spending.

Gamit ang isang platform analysis (bagong window), sinabi ni Trudeau na si Singh ay may terrible na climate policy. Nangako si Singh ng major reforms para sa long-term care home, ngunit sinabi ni Trudeau na ang New Democratic Party NDP leader ay hindi alam kung paano talaga magde-deliver para sa mga seniors sa area ng provincial jurisdiction.

“Deserve ng Canadians ang isang team na may ambisyon ngunit may kongkretong plano para makapag-deliver. Kami ang nasa posisyon para pigilan si O’Toole at ang Conservatives na kunin muli ang Canada,” aniya.

Sa isang event sa Essex, Ontario, sinabi ni Singh na ang left-wing voters ay hindi dapat matakot na bumoto para sa partido na gusto nilang iluklok sa kapangyarihan.

Paulit-ulit na ipinapakita ni Mr. Trudeau na hindi siya ang option ng progressive at nais niyang ipagtanggol ang ultra rich, ani Singh at iginiit na walang pinagkaiba sina Trudeau at Conservative Leader Erin O'Toole.

Sina-suggest ng CBC Poll Tracker na ang suporta para sa Liberal ay mas mababa ngayon kaysa noong 2019 na halalan, habang ang suporta para sa New Democratic Party NDP ay tatlong puntos na mas mataas kasunod ng kampanya na iyon. Ang lakas ng New Democratic Party NDP ay maaaring mag-resulta sa pagkatalo ng Liberal, partikular sa Ontario at Lower Mainland sa British Columbia.

Dati, ang mga grupo na naglalayong pahintuin ang vote-splitting sa left ay nananawagan sa progressive voters na i-ignore ang kanilang gustong partido at suportahan ang mga kandidato na may best chance para talunin ang Conservatives.

Sinabi ni Singh na ang mga boboto para sa New Democratic Party NDP ay dapat i-reject ang mga panawagan na ito ngayon.

“Alam ko na ang mga Liberals ay palagi itong sinasabi. Sa bawat halalan, kapag malapit na matapos ang kampanya, sasabihin nila ‘Ok, ngayon kailangan bumoto ako strategically,’ ani Singh. Dagdag pa niya, sa ilalim ng Liberal government ang cell phone bills ay nanatiling mataas at hindi ito naka-deliver ng national pharmacare program.

Mayroon talagang cost ang pagboto kay Mr. Trudeau.

PANOORIN | ‘Ang pagboto kay Mr. Trudeau ay may cost’: Singh

Habang pinag-aagawan nina Trudeau at Singh ang mga progressive voters, hinabol naman ni O’Toole ang moderate voters sa kanyang campaign stop sa Saguenay, Quebec.

Nag-pitch si O’Toole sa mga dismayadong Liberal voters na frustrated sa record ni Trudeau sa office. Habang ang mga nakaraang pinuno tulad nina dating prime minister Stephen Harper at Andrew Scheer ay mas maingay ang pagka- conservative, prinisenta ni O’Toole ang kanyang sarili bilang isang centrist sa kanyang kampanya.

Inilalarawan ni O’Toole ang kanyang sarili ngayon bilang bagong lider na may bagong approach at sinabi na nagtatrabaho siya nang husto upang dalhin ang mga unionized workers, ethnic minorities, LGBTQ community at pro-choice people sa panig ng Conservative.

“Ang prayoridad ko ay ang magtayo ng isang Conservative movement kung saan ang bawat Canadian ay mararamdaman na sila ay at home. Inclusive, diverse, forward-looking, progressive, worker-friendly," ani O'Toole.

PANOORIN | ‘Hindi na kami ang Conservative Party ng iyong tatay’: O’Toole

“Alam ko na ang iba sa inyo ay nag-aalangan dahil sa mga bagay na iyong narinig o mga impressions na medyo out of date. Naiintindihan ko na sa loob ng maraming taon, pinabayaan kayo ng mga Liberal. Ngunit, sa totoo lang, pinabayaan kayo ng lahat ng mga partido, ang amin din, kung minsan.

Gusto ko lang sabihin sa inyo ng harapan na alam ko na kailangan bumawi ng aking partido, kaya nandito ako para makinig sa inyo.

Nang tanungin kung paano binigo ng mga Conservatives ang mga botante noong nakaraan, sinabi ni O’Toole na ang kanyang partido ay binalewala ang climate change at isinuko ang working class voters sa ibang mga partido. Itinama ko na ito, aniya at itinuro ang kanyang plataporma sa climate change (bagong window) at ang kanyang pag-abot sa mga manggagawa (bagong window).

Isang artikulo ni John Paul Tasker (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.