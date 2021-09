Inflation rate umakyat sa 4.1% noong Agosto, ang pinakamataas mula 2003

Iniulat ng Statistics Canada ngayong Miyerkules na ang inflation rate ay umabot sa 4.1 per cent nitong Agosto. Mas mataas kaysa sa 3.7 per cent noong Hulyo, ang pinakamataas na rate sa loob ng isang dekada.

Halos lahat ng uri ng goods o services ay mas nagmahal noong Agosto kaysa nagdaang taon, kasama ang tirahan (4.8 per cent), transportasyon (8.7 per cent) at pagkain (2.7 per cent).

Ang homeowner replacement cost index na konektado sa presyo ng mga bagong bahay ay tumaas ng 14 per cent ngayong taon hanggang Agosto. Ito ang pinakamataas na pagtalon sa metric na iyon mula 1987.

Ang ilan sa mga pinakamalaking contributor ng pagtalon na ito ay ang sektor na nasa full-on reopening mode mula sa COVID-19 shutdowns kabilang ang air travel, kung saan ang presyo ng ticket ay tumaas ng 37.5 per cent at hotel charges, na umakyat naman sa 12 per cent, ayon kay Bank of Montreal economist Doug Porter. Samantala ang presyo ng gasolina ay tumaas ng 32 per cent kumpara noong nakaraang taon.

Ang isyu sa supply chain na sanhi ng shortages at nagtutulak din sa consumer prices ay malaking factor sa maraming sektor ng ekonomiya. Isang magandang halimbawa ang mga kotse.

Ang presyo ng bagong kotse ay umakyat ng 7.2 per cent sa nagdaang taon, ang pinakamabilis na pace mula 1994, giit ni Porter. Ang patuloy na shortage sa semiconductor microchips ay nililimitahan kung ilang kotse ang mailalabas ng car companies (bagong window), na siyang nagtulak sa presyo ng mga kotseng available. Ang shortage ng kotse ang nagtulak din sa presyo ng used cars, kaya karamihan ng dealer lots ay nawalan ng laman (bagong window).

Ang iba pang bahagi ng pag-ispaik ng inflation rate ay dahil sa nalikhang artipisyal na mababang presyo noong nakaraang taon, kaya ang annual comparisons ngayon ay parang napakalaki. Ang uri ng inflation na ito ay tinatawag ni Porter na transitory at ang magandang balita ika niya ay malapit na itong mawala.

Ngunit ang mga numero noong Agosto ay nagsa-suggest na ang cost of living ay tataas pa rin ng mabilis.

Ang ibang pagtaas ay itutulak ng reopening pressures, ang ilan ng base effects… at ang ilan ng - pansamantala siguro - na mga isyu sa supply chain, ani Porter.

Ngunit ang tumataas na pressure sa sahod, matatag na presyo ng bahay, at matatag na energy costs ay sina-suggest na ang inflation ay hindi kaagad hihinto habang naglalaho ang short-term factors na ito, dagdag niya.

Isang artikulo ni Pete Evans (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.