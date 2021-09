Benta sa bahay lumamig noong Agosto, average prices mataas pa rin mula last year

Sinabi ng Canadian Real Estate Association (CREA) ngayong Miyerkules na ang bilang ng mga bahay na naibenta noong Agosto ay 0.5 per cent na mas mababa kaysa noong Hulyo - at na-off ng halos 14 per cent kumpara sa bilang ng sales na naitala noong nakaraang taon sa parehong buwan.

Halos kalahati ng lahat ng markets ay nakakakita ng mas maraming bahay sa merkado, samantala ang natitirang kalahati ay nakakakita ng mas kaunti. Sinabi ni Shaun Cathcart, ang chief economist para sa grupo na kumakatawan sa mahigit 100,000 na realtors sa buong bansa, ang market ay tila kumikilos patungo sa bagong phase.

“Ang Canadian housing markets ay tila nagsa-stabilize sa gitna ng pre- at peak-pandemic levels - nangangahulugan na hindi pa rin ito lubos na balanse," aniya sa isang release.

Bagama’t ang merkado ay bumabagal sa maraming parte ng bansa, hindi pa rin ito nagta-translate sa mas mababang presyo. Ang average selling price ng isang bahay noong nakaraang buwan ay $663,500. Mas mataas sa average selling price na $586,000 noong Agosto 2020, ngunit mas mababa naman kaysa sa all-time high na $716,000 na na-set noong Marso 2021, nang bumulwak ang takot sa housing bubble (bagong window).

Sinabi ng Canadian Real Estate Association CREA na ang average price number ay misleading dahil madali itong nababago ng sales sa malalaki at expensive na markets gaya ng Toronto at Vancouver. Sa halip, mas ibinibida ng organisasyon ang isa pang numero - ang House Price Index - dahil nag-a-adjust ito para sa mga uri ng bahay na ipinagbibili. Ang numerong ito ay tumaas ng higit 20 per cent sa taon hanggang Agosto, at nag-peak din noong Marso 2021.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.