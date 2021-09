Ontario naglabas ng mga bagong detalye tungkol sa vaccine passport system

Ikokober ng vaccine certificate system ang higher-risk indoor spaces kung saan ang mask ay dapat isuot sa lahat ng oras, ayon sa mga opisyal. Inamyendahan ng probinsya ang listahan upang mag-apply sa mga sumusunod na lugar:

Restaurants at bars (hindi kasama ang outdoor patios, delivery at takeout).

Nightclubs, kasama ang outdoor areas.

Meeting at event spaces tulad ng banquet halls at convention centres.

Sports at fitness facilities at gyms, maliban sa youth recreational sports.

Sporting events.

Casinos, bingo halls at gaming establishments.

Concerts, music festivals, theatres at sinehan.

Strip clubs, bath houses at sex clubs.

Racing venues.

Indoor areas ng mga waterpark.

Areas ng commercial TV, kung saan ang studio audiences ay tatratuhin na mga patron na kailangan ay fully vaccinated.

Ang mga negosyo at organisasyon na mapupunta sa ilalim ng listahan na ito ay ire-require na itsek ang vaccination receipts ng mga kostumer kasama ng kanilang identification (tulad ng driver's license, birth certificate o pasaporte), at kailangang siguraduhin na ang resibo na iyon ay nagpapakita na sila ay fully vaccinated na sa loob ng 14 na araw.

Sinabi ng gobyerno na bibisitahin ng mga opisyal ng probinsya ang mga negosyo at organisasyon na ito simula ngayong linggo upang taasan ang awareness at pag-unawa sa mga bagong requirements.

PANOORIN | Bagong bahagi ng proof-of-vaccine system ng probinsya ng Ontario ipinaliwanag:

Sinabi ng mga opisyal na ang mga indibidwal at mga negosyo na hindi susunod ay maaaring makasuhan o magmulta.

Tungkol naman sa pagpapatupad ng vaccine certificates, sinabi ni Health Minister Christine Elliott sa isang press conference ngayong Martes na nakontak na ng solicitor general ang pulisya sa buong probinsya, ngunit nakasalalay sa bawat pulisya na ihanda ang kanilang sarili accordingly.

May ilang exemptions

Sinabi ng mga opisyal na may exemptions sa ilang pangyayari tulad ng:

Kapag pumasok ang kostumer sa indoor area upang gumamit lamang ng washroom, magbayad para sa order o i-access ang outdoor area na mapupuntahan lang sa pamamagitan ng indoor na daan.

Kapag pumasok ang kostumer sa indoor area para umorder o mag-pick up ng order (kasama ang pagtaya o pagkuha ng napanalunan sa horse racing track), para bumili ng admission, para bumili sa retail stores, at para sa "necessary purposes ng health at safety."

Ang mga bata edad 12 pababa.

Mga kostumer na 18 anyos na papasok sa indoor premises ng isang recreational facility para lamang mag-participate sa isang organized sport.

Kasal, lamay, ritwal o seremonya, kapag ang indibidwal ay a-attend lang sa associated social gathering (halimbawa, reception pagkatapos ng wedding ceremony).

Mga kostumer na may written document mula sa physician o nurse practitioner na nagsasabi na exempted sila dahil sa mga rason na medikal.

Nang tanungin ngayong Martes kung papayagan ang mga hindi bakunadong kostumer sa restaurant na pumasok sa indoor space para magbayad ng bill o pumunta sa washroom, sinabi ni Medical Officer of Health Dr. Kieran Moore na ang sitwasyon na ito ay hindi kinokonsidera na high-risk contact.

Ang mga panuntunan ay ina-assume na ang mga hindi bakundao na kostumer ay nakasuot ng mask at magtatagal lang ng 15 minuto o mas kaunti pa indoors, aniya.

May vaccination receipt na dapat bago Oktubre 22

Sa una, ang mga fully vaccinated Ontarians ay gagamitin ang kanilang kasalukuyang vaccination receipt na may valid na photo identification upang makapasok sa mga lugar na saklaw ng bagong sistema.

Ito ang mga taong may berdeng photo OHIP card print o maaaring i-download ang receipts mula sa website ng provincial government (bagong window). Samantala ang may pula at puti na health card ay maaaring tumawag sa Provincial Vaccine Booking Line sa numerong 1-833-943-3900.

Ang mga tao na nakatanggap ng kanilang una at pangalawang dose sa labas ng probinsya ay hinihiling na tumawag sa kanilang lokal na public health unit upang makatanggap ng proper documentation.

Sinabi ng probinsya na ang patnubay para sa mga negosyo ay ia-update bago sumapit ang Oktubre 22 kapag nag-shift na ang Ontario sa certificate na may QR codes na naglalaman ng parehong impormasyon na nasa vaccination receipts. Ang opisyal na medical exemptions para sa bakuna ay naka-embed din sa QR code, ani Associate Minister of Digital Government Kaleed Rasheed.

Kung ayaw mong gumamit ng QR code, titingnan ng ministry of health kung ang pag-iisyu ng exemption certificate, aniya.

Ang mga tao ay maaaring patuloy na gamitin ang print version pagkatapos ng Oktubre 22 kung ito ang nais nila, dagdag pa niya. Ang mga negosyo ay maaaring i-download ang libreng app at i-verify ang QR codes pagkatapos ng petsa na iyon.

Magiging mas madali, mas secure, at convenient na ipakita na ikaw ay nabakunahan na kung kailangan mo, aniya.

Ang impormasyon mo ay hindi kailanman ii-store sa aming app, ipapakita lang nito ang minimum na impormasyon na kailangan upang kumpirmahin kung ang indibidwal ay fully vaccinated na.

Magmo-monitor ang mga bylaw enforcement officers upang siguraduhin na susunod ang mga negosyo sa requirements, ani Elliott.

Ang sinuman na nasa lugar ng negosyo na nararamdaman na sila ay pinagbabantaan dahil sa entry ay dapat tumawag sa 911, aniya.

Nais namin siguraduhin na lahat ng tao ay susunod sa mga panuntunan na ito, ngunit para sa sinuman na nakaramdam ng pagbabanta, may mga pasilidad kami na available para hingan ng tulong ng mga tao, ani Elliott.

Hindi ko inaasahan na magiging malaki ang demand, hinihiling namin sa mga tao na maging rasonable, ipinaalam namin sa mga tao kung ano ang requirements, aniya.

Sinabi ni Rocco Rossi, presidente at CEO ng Ontario Chamber of Commerce, na may mga katanungan ang business community na wala pa ring kasagutan ukol sa workplace guidance at proteksyon ng mga negosyo.

Bagama’t wine-welcome namin ang dagdag na patnubay na ibinigay ng probinsya ukol sa proof-of-vaccination framework, may mga alalahanin pa rin kami na hindi pa nasasagot tungkol sa workplace guidance at business protection, ani Rossi sa isang pahayag.

Nagtatanong ang chamber partikular sa pagbabakuna ng mga empleyado, proteksyon para sa mga negosyo mula sa pagkakademanda at iba pang legal consequences, at kung ang maliliit na negosyo ay makakatanggap ng suporta upang mag-hire ng dagdag na staff para ipatupad ang bagong framework.

Bahagi ng artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.