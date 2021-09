Ininsulto ng isang nagpoprotesta, sarkastikong sinagot ito ni Justin Trudeau

Ang insidente ay naganap sa labas ng Global News TV studios sa Burnaby kung saan naka-iskedyul si Trudeau na magpa-interbyu sa reporter na si Neetu Garcha.

Bago magsimula ang recording, nagpatugtog ang mga protesters ng sobrang lakas na kanta na We’re Not Gonna Take It ng rock group na Twisted Sister sa malapit na parking lot. Makikita at maririnig ito sa isang video na ibinahagi ng network.

Inatake ng lalake ang Liberal lider ng personal, sinigawan ito ng mga nakakainsultong salita habang naglabas ng middle finger at hinamon si Trudeau na harapin siya at komprontahin.

Nasaktan, ibinaba ni Trudeau ang kanyang mask at sinabi sa mangangantiyaw na: Hindi ba’t may pupuntahan ka pang ospital na aabalahin mo ngayon?

Ayon sa entourage ng Liberal lider, na-offend daw si Trudeau sa mga salita ng protester at ang mga salita na ito ay sadyang mapanuya. Ang lalake rin ay agresibo at offensive.

Pagkatapos ng mga diskusyon sa Royal Canadian Mounted Police, napagdesisyunan na ilipat sa loob ng gusali ang recording ng interbyu. Ang asawa ng Liberal lider na si Sophie Grégoire Trudeau ay wala sa lugar na iyon nang sabihin ng protester ang offensive comments.

Nakatakdang makipag-usap si Justin Trudeau sa reporter na si Neetu Garcha sa labas ng Global News studio sa Burnaby noong Lunes. Litrato: La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

Nangyari ang event ilang oras lang matapos ianunsyo ng Liberal lider ang kanyang pangako na gawing ilegal ang pagharang sa access ng gusali kung saan nagbibigay ng health care at ang pananakot sa mga healthcare workers at pasyente.

Ang insidente ay naganap sa parehong araw kung saan maraming demonstrasyon ang inorganisa ng mga anti-vaccine activists sa harap ng mga ospital sa Toronto, Calgary, Edmonton, Charlottetown, Montreal, Halifax, Winnipeg at Ottawa.

Ang caravan ng Liberal ay regular na tina-target ng mga demonstrador na laban sa health measures at sapilitang pagbabakuna.

Sinabi ni New Democratic Party (NDP) Leader Jagmeet Singh, na kinokondena rin ang mga nagpoprotesta na humaharang sa healthcare workers na i-access ang mga ospital, na ang comment ni Trudeau ay hindi nararapat. Ito ay mapanganib, nag-react siya ngayong Martes sa isang press briefing sa Toronto.

Dahil alam niya na ang mga health care workers ay burn out na at dumadaan sa mahirap na panahon, hindi raw dapat nag-joke ang Liberal lider tungkol dito, ayon sa lider ng New Democratic Party NDP .

Isang artikulo ni Yannick Donahue (bagong window), Radio-Canada na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

May impormasyon mula kay Louis Blouin at Ashley Burke ng CBC News.