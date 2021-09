Maxime Bernier at anti-vaccine movement, maaaring nililito ang isyu

Ang isa sa mga riding na iyon ay ang Edmonton Griesbach na binisita ni Maxime Bernier noong Sabado. Ang dating miyembro ng Beauce ay umakyat sa entablado at sinalubong ng masigabong palakpakan mula sa daan-daang supporters na nagpunta upang makinig sa kanya.

Sa loob ng mahigit dalawang oras, inatake niya si Justin Trudeau, Erin O’Toole, ngunit lalo na ang health restrictions at vaccine passport na inihahalintulad niya sa kalupitan.

Ang ating mga karapatan at kalayaan ay naglaho na, ito ang pinaniniwalaan ni Craig Mostat, dating botante ng Conservative na sumusuporta sa People’s Party ngayon. Ang mga bagay ay magiging mas malala kung wala tayong gagawin. Puwede kang bumoto para sa People's Party of Canada PPC o bumoto para sa kalupitan. Ito lang ang iyong pagpipilian.

Naniniwala si Craig Mostat na ang mga indibidwal na kalayaan ay nawala dahil sa mga paghihigpit sa kalusugan at sapilitang pagbabakuna. (Archives) Litrato: Radio-Canada / François Joly

Ang mga botante na tulad niya ang maaaring makaapekto sa mga Conservatives sa ilang ridings sa kanluran, ayon kay poll analyst Eric Grenier. Kahit na tatlo o apat na punto [ang mapunta sa People’s Party], magkakaroon ito ng malaking pagkakaiba dahil ang mga nasasakupan ang magdedesisyon sa pamamagitan ng ilang daang boto.

Ayon sa kanya, halos kahalati ng mga botante ng People's Party of Canada PPC ay dating Conservative. Ang iba ay dating bumoto para sa ibang partido, kabilang ang maliliit na right-wing parties.

Ang iba naman ay hindi bumoto noong mga nakaraang halalan. Ito ang kaso ni Rodolfo Menjibar na pumunta rin upang makinig kay Bernier sa Edmonton.

Sa tingin ko noong huli akong bumoto, bumoto ako para sa Liberal, at iyon ay 10 o 12 taon na ang nakalipas, paliwanag niya. Interesado ako sa People's Party of Canada PPC dahil laban sila sa vaccination passport at sa requirement na magsuot ng mask. Tutol ako sa ideya na ipipilit ang mga ganitong bagay sa mga tao.

Si Rodolfo Menjibar, 36 taong gulang, ay nagsabi na hindi pa siya bumoto sa loob ng sampung taon. (Archives) Litrato: Radio-Canada / François Joly

Ang poll aggregator na mina-manage ni Grenier para sa CBC ay nagbigay ng 6.5% ng voting intentions sa People's Party of Canada PPC , na mas malaki kaysa sa Green Party at Bloc Québécois. Bagama’t hindi malinaw kung may sapat na konsentrasyon ng suporta para sa People’s Party upang mahalal ang mga kandidato, ani Grenier.

Naniniwala siya na si Maxime Bernier, na sinusubukang makuha muli ang dating balwarte na Beauce, ang kandidato ng kanyang partido na maaaring umupo sa House of Commons.

PPC, kanlungan ng anti-vaccine

Noong Sabado, sinagot ni Bernier ang ilang tanong mula sa publiko. Isa rito ay tungkol sa conspiracy theory na 45,000 katao ang namatay sa Estados Unidos matapos maturukan ng COVID-19 vaccine.

Oo, kailangan natin malaman ang katotohanan kung paano ito nakakaapekto sa mga tao, tugon niya na hindi pinabulaanan ang pahayag.

Kung makikinig ka sa mga [People's Party of Canada PPC ] rally, tungkol ito sa pagbabalanse sa budget, imigrasyon at climate change, ngunit ang issue na nagmo-mobilize sa kanila ay COVID, ani Duane Bratt na isang propesor ng political science sa University of Calgary. Dito napunta ang mga taong laban sa pagbabakuna, laban sa masks at laban sa mga restriksyon.

Ang ilang People’s Party posters ay nakita sa isang demonstrasyon laban sa vaccine passport sa Calgary noong Linggo.

Sa totoo lang, hindi ko maintindihan, tugon ni New Democratic Party (NDP) Leader Jagmeet Singh nang tanungin tungkol sa pagtaas ng People's Party of Canada PPC sa voting intentions. Hindi ito tulad ng values ng New Democratic Party NDP na sama-samang magtulungan para sa kabutihan ng lahat.

Tinawag ni Liberal Leader Justin Trudeau ang approach ni Bernier na iresponsable. Sinabi naman ni Conservative Leader Erin O’Toole na hindi siya nag-aalala na makakakuha ng boto ang People's Party of Canada PPC mula sa kanya at sinabing siya lang ang maaaring pumalit kay Trudeau para mamuno sa Canada.

Dinepensahan naman ni Bernier ang kanyang sarili mula sa pagpo-promote ng mapanganib na behaviour sa pamamagitan ng paglaban sa sapilitang pagbabakuna at health measures.

Hindi bakunado si Bernier. Tinitingnan ko ang statistics. Bilang 58 anyos na lalaki, ang tsansa ko na mamatay mula sa COVID ay 0.5%. Ayon sa datos na naitala ng National Institute of Public Health of Quebec (INSPQ), 1.9% ng mga tao na namatay sa COVID ay 50 hanggang 59 taong gulang.

Nang tanungin tungkol sa mabilis na pag-akyat ng bilang ng mga naoospital at ang kanselasyon ng maraming surgeries sa Alberta dahil sa fourth wave ng COVID-19, tumugon si Bernier at sinabing maglalabas siya ng tax points upang mas makapag-invest ang mga probinsya sa kalusugan.

Isang artikulo ni François Joly, Radio-Canada na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.