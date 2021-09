Dose-dosenang protesters sa Toronto nagsama-sama para mag-rally sa labas ng ospital

Ang mga pulitiko at healthcare organizations ay nagbabala tungkol sa mga plinanong rally laban sa COVID-19 measures at tinawag itong completely unacceptable at unfair sa mga healthcare workers at pasyente.

Ang organisasyon na tinatawag ang kanilang sarili na Canadian Frontline Nurses ay nag-post ng mga notice ng silent vigils na inaasahang magaganap sa lahat ng 10 probinsya sa Canada. Naglalayon ang grupo na ito na punahin ang public health measures na ipinapatupad upang pigilan ang pagkalat ng COVID-19.

Sinabi ng mga organizers na nais nilang manindigan laban sa tinatawag nilang tyrannical measures at government overreach, at hinihikayat ang mga nurse na mag-walk out mula sa kanilang shifts at iabandona ang kanilang mga pasyente.

Kinondena ni Ontario Premier Doug Ford ang pinakahuling protesta noong Linggo sa isang tweet at inilarawan ito na makasarili, duwag at reckless. Ang Ontario ay isa sa mga probinsya na tinarget ng mga protesters matapos ianunsyo ni Ford ang plano nito na magkaroon ng proof-of-vaccine system.

Samantala, nag-isyu ang Registered Nurses Association of Ontario at Ontario Medical Association ng isang joint statement na matinding kinokondena ang mga rally at nanawagan na magkaroon ng safe zones sa paligid ng health-care facilities upang protektahan ang staff at mga pasyente - isang proposal na iminungkahi rin ng mga New Democrats sa probinsya.

Ang mga nurse, doktor at iba pang health-care workers ay nagtatrabaho magdamag sa frontlines ng pandemya sa loob ng 18 na buwan na tumutulong na maging ligtas ang ating mga komunidad, saad ng joint statement.

Ang ilang protesters ay may hawak na signs na nananawagan para sa 'freedom of choice.' Litrato: CBC / Patrick Morrell/

Sinabi ng University Health Network na nagpapatakbo sa Toronto General Hospital na ang staff na nag-alaga sa mga taong namamatay sa COVID-19 ay pinanghinaan ng loob.

Sinabi ng University Health Network na inalagaan ng mga health-care workers ang mga pasyente na may COVID-19 sa loob ng 18 na buwan kahit na may peligro sa kanila at sa kanilang mga pamilya.

Ang pagbabakuna ang nagbibigay ng best chance upang maiwasan ang hospitalizations, admissions sa mga ICU at ventilations upang mapreserba ang buhay, ani ng hospital network sa kanilang statement.

Para makita ang mga protesta sa harap ng mga ospital ay demoralizing para sa lahat ng nagtatrabaho rito partikular sa mga staff na nag-alaga sa mga tao na namamatay sa COVID-19, na kadalasan ay walang nakapaligid na pamilya at mga mahal sa buhay.

Kinondena ni Kenney ang mga protesta

Kinondena ni Alberta Premier Jason Kenney ang mga plinanong rally sa mga ospital sa Edmonton at Calgary at sinabi na ang mapayapang demonstrasyon ay isang constitutional right ngunit may limit ito.

Sa Alberta, ang local law enforcement ay may kapangyarihan na ipatupad ang batas sa timely fashion, kasama ang paggamit ng Critical Infrastructure Defence Act, ani Kenney sa isang pahayag na ipinost online.

Ang act na ipinasa noong spring ng 2020 ay nagpapahintulot na multahan ang kahit sinong tao o kompanya na haharangan, pipinsalain o papasukin ng walang rason ang kahit anong essential infrastructure.

Sinabi noong isang linggo ng ilang mga nurse at doktor sa The Ottawa Hospital na kailangan nilang paalalahanan ang mga sarili na ang protesters ay hindi ang majority.

Sinabi ni Dr. Kwadwo Kyerementang, head ng critical care sa The Ottawa Hospital, na importante na huwag hayaan ang maliit na grupo na ito na i-undermine ang positibong reaksyon na natatanggap ng mga health workers mula sa mga Canadians.

Ayokong maging malakas ang boses ng mga kaunting tao na ito, aniya. Ang staff, nagtrabaho nang husto, nagbigay ng extra mile dito. At alam ko na karamihan sa mga Canadians, karamihan sa mga Ontarians, karamihan ng mga tao sa Ottawa ay na-appreciate ang aming efforts. Napapakinggan namin iyan araw-araw.

Sinabi rin ni Kyerementang na ayos lang ang magprotesta ngunit ang harangin ang access sa mga ospital para sa mga pasyente ay hindi.

Ang isang bagay na nakakaabala sa akin ay kahit ano pa man ang iyong ipinoprotesta, hindi dapat nito harangin ang pag-alaga, aniya.

Ang mga bayani ng COVID-19 ay nangangailangan ng mga resources at supports upang ipagpatuloy ang laban - lalo na sa gitna ng fourth wave. Hindi sila maaaring maging distracted, at worse, madismaya ng mga raliyista sa pintuan ng kanilang pinagtatrabahuhan.

Sang-ayon dito ang isang Toronto emergency nurse.

Nagkakaroon ng harassment at bullying, ani Vikky Leung, isang nurse sa isang ospital sa Toronto na gumawa ng petisyon noong weekend na nananawagang lumikha ng safety zones sa paligid ng mga ospital.

May mga email na nagsasabi sa mga katrabaho ko na huwag magsuot ng scrubs o kahit anong bagay na mag-identify sa kanila bilang health-care worker at sa palagay ko upsetting ito at nakakatakot.

Si Leung ay naka-maternity leave ngunit sinabi na nakakaramdam siya ng takot at frustration mula nang marinig ang mga karanasan ng kanyang mga katrabaho.

Stressed out ang mga tao at dismayado at ramdam nila na sila ay unappreciated, sinabi niya sa Metro Morning ng CBC News ngayong Lunes.

Ang hirap tanggapin na kapag pupunta ka at aalis sa trabaho, ang mga tao na ito ay ginugugol ang kanilang oras at enerhiya para i-promote ang ganitong klase ng propaganda.

Ang mga staff ay poprotektahan, sabi ng Toronto mayor

Sinabi ni Toronto Mayor John Tory sa social media na kinokondena niya ang mga protesta na plinano sa mga city hospitals. Dagdag niya na kinontak niya ang lokal na police chief tungkol sa mga rally at nakatanggap ng assurance na ang staff mapoprotektahan at maa-access ng mga pasyente ang mga building.

Sinusuportahan ko ang pulisya na gawin ang anumang kakailanganin na aksyon upang protektahan ang buhay ng mga inosenteng tao na nais makakuha ng medical care at ang lahat ng ating healthcare heroes, ani Tory sa Twitter. Nalampasan na natin ang panahon kung saan nararanasan natin ang kalupitan na ito mula sa iilang tao na gumagambala sa access sa healthcare sa panahon ng pandemya.

Sinabi ng Toronto police na mag-i-isyu sila ng charges kung kinakailangan.

Sinabi ni New Democratic Party Leader Jagmeet Singh na mali ang magprotesta sa mga ospital.

Walang health-care worker, walang pasyente, walang sinuman na naghahanap ng health care ang dapat malimitahan o maharangan para makakuha ng pag-aalaga na kanilang kailangan, aniya habang nangangampanya sa Sioux Lookout, Ontario.

Nagpahayag naman ng kanyang frustration si Conservative Leader Erin O'Toole.

Ang ganitong klase ng harassment at protesta sa harap ng mga ospital ay hindi katanggap-tanggap.

Ang mga nakaraang rally ay parehong nakasentro sa public health measures at sa prospect ng proof-of-vaccination systems na lilimitahan ang access sa maraming pampublikong lugar para sa mga taong hindi bakunado laban sa COVID-19.

Ang sistema ay ipinatupad na sa British Columbia ngayong Lunes, samantala ipapatupad ito sa Ontario sa darating na Setyembre 22.

Ni-roll out ng Quebec ang kanilang sistema ngayong buwan, ang Manitoba ay nagsimulang mag-isyu ng vaccine cards noong Hunyo, at ang Nova Scotia at Yukon ay parehong nagsabi na magkakaroon sila ng proof-of-vaccination systems.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

May kasamang files mula sa The Canadian Press.