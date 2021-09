Ang pangako ni O’Toole sa mga babaeng botante at nagdadalamhating magulang

Sa isang hotel sa downtown Vancouver, British Columbia, nangako si O’Toole na palalakasin ang pinansyal na suporta sa mga nagdadalamhating magulang habang papasok ang kampanya sa final stretch. Ang pangakong ito ay magbibigay ng hanggang walong linggo na paid leave pagkatapos ng stillbirth at tatlong araw kasunod ng miscarriage.

I-e-extend din ng walong linggo ang employment insurance benefits para sa mga nanay at tatay na namatayan ng anak.

Sinusubukan natin na maabot ang lahat ng Canadians, partikular ang mga kababaihan upang siguraduhin na maaari nilang tingnan ang Conservative party bilang isang malakas na option upang tulungan ang kanilang pamilya, tulungan ang kanilang negosyo, tulungan ang kanilang komunidad, ani O’Toole.

Nais ko na mas maraming kababaihan ang titingin sa salamin sa Setyembre 20 at sasabihin, ’Alam mo, iboboto ko ang Conservative.’

Noong 2015 federal election, 42 per cent ng mga babaeng botante ang bumoto para sa Liberals at 25 per cent para sa Conservatives, kumpara sa 39 per cent at 33 per cent respectively ng mga lalaking botante, ayon sa Abacus Data.

Sa kanyang kampanya, pini-pitch ni O’Toole ang mas compassionate conservatism habang sinusubukang ligawan ang mga magulang sa pamamagitan ng pagpopokus sa affordability at health care bago ang halalan sa Setyembre 20. Sinabi niya ang salitang compassion o compassionate ng 10 beses sa news conference noong Linggo.

Ang pagbibigay-diin sa empathy ay nakabase sa plataporma na napo-propose ng refundable tax credit para sa child care na tina-target ang mga pamilyang mababa ang kita at sa pagdodoble ng Canada Workers Benefit na gagastos ng $24 bilyon sa susunod na limang taon.

Sa kasalukuyan, ang Employment Insurance EI parental benefits ay kaagad natatapos kasunod ng pagkamatay ng anak at walang partikular na bereavement leave para sa miscarriages o stillbirths sa ilalim ng federal labour rules, bagama’t eligible ang mga kababaihan sa sick leave kung sakaling magkaroon ng komplikasyon.

PANOORIN | O’Toole nangako ng mga pagbabago sa parental bereavement laws:

Sinabi ni O’Toole na libo-libong mga Canadian na magulang ang nahihirapan sa pagkamatay ng anak taon-taon, at ang Conservative government ang tatapos sa stigma at bibigyan sila ng sapat na panahon upang magdalamhati.

Aabutin ng matagal na panahon upang magdalamhati, magnilay, at humanap ng daan patungo sa paghilom, aniya.

Matagal na itong trinato na isang bagay na hindi dapat pag-usapan, at ang resulta nito ay ang bansang hindi nagbibigay ng suporta para sa mga nagdadalamhating magulang.

Ang bilang ng mga taong naaapektuhan nito ay maliit lamang. Noong 2019, may 3,191 stillbirths at 1,634 na kamatayan sa mga batang mas mababa ang edad sa isang taon, ang huling numero ay higit 2 ½ na beses ng combined number of deaths sa mga bata isa hanggang 14 na taon, ayon sa Statistics Canada.

Pinalakas pa ni O’Toole ang kanyang positibong pitch sa mga kababaihan sa pamamagitan ng pagbatikos sa pakikitungo ni Liberal Leader Justin Trudeau sa kanila.

Binigay niyang halimbawa si Caesar-Chavannes, dating MP na umalis sa Liberal caucus upang maupo bilang independent noong Marso 2019.

Napakaraming tao, at napakaraming miyembro ng Parliament ang nadismaya sa positive, sunny-ways language ni Mr. Trudeau na hindi tumutugma sa kanyang conduct at pagtrato sa mga tao. Hindi ‘yan leadership kung hindi mo iginagalang ang mga miyembro ng iyong team, aniya.

Si Caesar-Chavannes, na inendorso si Conservative candidate Maleeha Shahid sa kanyang dating Ontario riding sa Whitby, ay lumabas sa The West Block ng Global News noong Linggo ng umaga at sinabi na siya ay tokenized at hindi sinuportahan ng prime minister.

Habang nagsasalita malapit sa Montreal, sinabi ni Trudeau na hangad niya ang best para kay Caesar-Chavannes at idinagdag na ang mga Liberals ay walang pag-aalinlangan na ipinaglalaban ang mga kababaihan, hindi tulad ni O’Toole na tila planong ibalik ang Canada sa 1951 sa pamamagitan ng pagtatanggal sa child-care system ng Liberals pabor sa tax credits.

Isang artikulo ng The Canadian Press na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.