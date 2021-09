NDP platform naglaan ng $200B sa health care, climate change, Indigenous reconciliation

Ang gastos na ito ay babawiin ng $166 bilyon revenue na makukuha sa parehong period sa pamamagitan ng mga bagong buwis at iba pang hakbang na tina-target ang mayayamang indibidwal at malalaking korporasyon.

Ipinagmamalaki kong sabihin na kami lang ang partido na may plano na walang dagdag na pahirap sa mga karaniwang manggagawa, sa middle class at sa maliliit na negosyante, sinabi ni New Democratic Party NDP Leader Jagmeet Singh sa mga reporters habang nangangampanya sa Vancouver, British Columbia.

Ang plano lang namin ang may credible vision na [taasan] ang revenue significantly at substantially upang makapag-invest sa mga programa na kailangan ng mga tao, na tutulungan ang mga tao, kasabay ng paglalagay sa atin sa magandang posisyon na bawasan ang ating utang.

Ang kalkulasyon, na partly based sa projections ng Parliamentary Budget Officer (PBO), ay tinatantya kung magkano ang magagastos ng plataporma ng New Democratic Party NDP sa susunod na limang taon at magkano ang kikitain ng bagong tax measures na mapupunta sa kaban ng gobyerno ng Canada.

Nakadikit dito ang dollar projections sa policy pledges na nakasaad sa New Democratic Party NDP platform na naunang inilabas noong tag-araw ngunit binatikos dahil mataas ang ambisyon ngunit kulang sa detalye (bagong window).

Sa ulat ng Parliamentary Budget Officer PBO , kinilala nito ang kawalan ng katiyakan pagdating sa revenue figures.

Inamin naman ni Singh na may kaunting uncertainty ang plano at sinabing hindi pa ito nagagawa dati ngunit ipinagtanggol na "isa itong totoong daan forward" na pinaniniwalaan ng mga Canadians na may katuturan.

Walang agarang plano na ibalik ang balanse

Ang costed platform ay magkakahalaga ng $40 bilyon na dagdag gastos para sa 2021-22. Hinuhulaan nito ang matarik na deficit na $145 bilyon sa 2021-22, na liliit sa $53 bilyon sa susunod na taon bago bumaba unti-unti sa $34 bilyon sa 2025-26.

Walang agarang plano upang ibalik ang budgetary balance, ngunit binigyang-diin ng mga opisyal ng partido ang bumababang debt-to-GDP ratio - na bababa mula 48% sa 2021-22 hanggang 45.8% sa 2025-26 - na isang malinaw na indikasyon na may daan ang partido patungo sa balanse.

Ayon sa mga opisyal ng partido na nagsalita sa background, ang mga pangako ng New Democratic Party NDP ay above and beyond sa 2021-22 budget na iminungkahi ng Liberal government at ipinasa ng Parliament ngayong taon. Gayunpaman, pino-project ng partido ang mas mababang annual deficits in most years kumpara sa Liberal at Conservative na plataporma dahil sa kasaganaan ng revenue-generating proposals.

‘Di tulad ng plataporma ng Conservative Party na pino-propose na kanselahin ang pangako ng Liberal na gumastos ng $30 bilyon upang itaguyod ang national child-care program, plano ng New Democratic Party NDP na ipagpatuloy ang existing deals na pinirmahan ng Liberals at ng ilang probinsya at tapusin ang paglikha ng national system.

Ang pinakamahal na line item sa New Democratic Party NDP costing ay ang $68 bilyon na bagong health-care spending sa susunod na limang taon na popondohan ang universal prescription drug coverage, papalawakin ang long-term care at home-care options at iko-cover ang dental care at mental health expenses ng maraming Canadians na nasa mababang bahagi ng income spectrum.

Sinabi ng partido na malapit na maabot ng kanilang plataporma ang hiling ng mga premier ng mga probinsya at teritoryo na i-cover ng gobyerno ng Canada ang 35 per cent ng lahat ng health-care costs - na magtataas sa Canada Health Transfer (CHT) ng $28 bilyon kada taon. (Ang Conservative platform ay maglalagay ng $60 bilyon sa health care sa susunod na 10 taon na walang nakakabit na kondisyon, ngunit ang karamihan sa pera na iyon ay darating sa huling kalahati ng dekada. Ang Liberals naman ay gagawa ng dedicated na mental health transfer at handang makipag-negotiate upang taasan ang Canada Health Transfer CHT ).

Nagpo-propose din ang New Democratic Party NDP na gumastos ng $26 bilyon upang labanan ang climate change at suportahan ang mga manggagawa na kailangan mag-tansition mula sa high-polluting industries tulad ng oil at gas.

Ire-redirect din ng partido ang $35 bilyon na naka-budget para sa mga proyekto ng Canadian Infrastructure Bank sa isang climate bank na magkakaroon ng mandate na palakasin ang investment sa renewable energy, energy efficiency at low-carbon technology.

Ang $30 bilyon ay mapupunta sa efforts upang makamit ang muling pagkakasundo sa mga Indigenous people. Higit kalahati sa pera na iyon ay ii-invest upang mag-comply ang federal government sa ruling ng Canadian Human Rights Tribunal sa pamamagitan ng pagko-compensate sa mga pamilya ng First Nations at mga bata na inalis sa kanilang mga tahanan at inilagay sa child welfare system.

Ang paglabas ng costing ng New Democratic Platform NDP platform ay dumating sa pangalawang araw ng advance voting at siyam na araw bago ang eleksyon.

Nang tanungin kung ang mga botante ay makikinabang sa mas maraming oras upang i-review ang numbers ng partido, sumagot si Singh at sinabi na hindi magugulat ang mga Canadians sa kanilang makikita.

Tayo ay naging very consistent at gusto natin mag-invest sa mga tao, ani Singh. Matagal na natin sinabi na naniniwala tayo sa pagtataas sa mga tao. Ginawa natin iyan sa buong pandemya. Prinopose natin ‘yan bago ang halalan.

Bagong revenue streams

Narito ang mga revenue raising measures at ang amounts na prinoject ng partido na ibibigay ng bawat isa:

$60 bilyon sa pamamagitan ng 1% annual tax sa households na may kayamanan na higit $10 milyon.

$44 bilyon sa pamamagitan ng pagtaas ng capital gains inclusion rate sa 75% mula 50%.

$25 bilyon sa pamamagitan ng pagtaas ng corporate income tax rate sa 18% mula 15%. Mag-a-apply lamang ito sa mga negosyong kumikita ng higit $500,000.

$14 bilyon sa pamamagitan ng "excess profit tax" sa mga kompanya na nagkaroon ng malaking kita ngayong COVID-19 pandemic. Mag-a-apply lamang ito sa ilang kompanya na nagkaroon ng labis na kita ng $10 milyon kada taon.

$12 bilyon sa pamamagitan ng pagtanggal ng tax havens. Ang Canada Revenue Agency ay makakakuha ng $100 milyon na ekstrang pondo upang palawakin ang kapasidad ng ahensiya na i-track down ang mga ganitong funds.

Lahat ng revenue items na nabanggit sa itaas ay na-cost ng Parliamentary Budget Officer PBO ayon sa mga opisyal ng partido.

