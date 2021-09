Trudeau tinawag ang tanong sa debate ukol sa secularism law ng Quebec na ‘offensive’

Nagsimula ang debate sa mainit na palitan ng salita sa pagitan nina Bloc Québécois Leader Yves-François Blanchet at debate moderator Shachi Kurl ukol sa Bill 21 - na pinagbabawalan ang ilang civil servants, kasama ang mga titser, pulis, at abogado ng pamahalaan, na magsuot ng mga relihiyosong simbolo sa trabaho - at ang Bill 96 na gagawin ang French na tanging wika na kakailangan para makapagtrabaho sa probinsya.

Dine-deny mo na may problema ang Quebec sa racism ngunit dinepensahan mo ang mga batas tulad ng Bill 96 at 21 na binabalewala ang mga religious minorities, anglophones, at allophones. Ang Quebec ay kinikilala na isang natatanging lipunan ngunit para sa mga taong nasa labas ng probinsya, please tulungan mo silang maintindihan kung bakit ang iyong partido ay sumusuporta sa mga discriminatory laws na ito, tanong ni Kurl.

Ang tanong mo ay tila nagpapahiwatig ng nais mong sagot, tugon ni Blanchet. Ang mga batas na iyon ay hindi tungkol sa diskriminasyon. Tungkol ito sa mga values ng Quebec.

PANOORIN | Moderator piniga si Blanchet ukol sa mga batas sa Quebec:

Tinanong ni Kurl, presidente ng Angus Reid Institute, si Blanchet ng ilang beses kung bakit niya sinusuportahan ang tinatawag ni Kurl na discriminatory laws.

“Maaari mong ulitin ng maraming beses hangga't gusto mo na discriminatory laws ito, ani Blanchet. Sinasabi namin na ito ay legitimate laws na nag-a-apply sa teritoryo ng Quebec at tila may mga tao rito na ganoon rin ang pananaw.”

Habang nangangampanya sa Hamilton ngayong araw, sinabi ni Trudeau na siya ay nagulat sa katanungan.

Alam ng lahat ang posisyon ko rito, hindi ako pabor sa batas na ito. Ngunit mali na imungkahi na ang mga taga-Quebec ay racist, aniya.

Bilang Quebecer, para sa akin ang katanungan na iyan ay talagang offensive. Sa tingin ko, oo, madami pa tayo dapat gawin upang patuloy na labanan ang systemic racism sa buong bansa at sa bawat parte ng bansang ito. Ngunit sa tingin ko ang tanong na iyan ay hindi katanggap-tanggap o appropriate… nahirapan ako na i-process ito kahit kagabi.

PANOORIN | Trudeau sinabi na ang tanong sa debate ukol sa batas ng Quebec ay ‘offensive’:

Nang tanungin kung bakit hindi siya umalma habang nagaganap ang debate, sinabi ni Trudeau na sa tingin niya ay hindi appropriate na sumabat habang nagsasalita ang moderator.

Sinabi rin ni Conservative Leader Erin O'Toole na ang ibang tanong sa debate, na inorganisa ng Leaders' Debates Commission at prinoduce ng koalisyon ng mga media outlets, ay medyo unfair.

Ang mga Quebecers ay hindi racist at unfair sa kanila na isipin ito ng mga tao. Gumawa sila ng mga desisyon at mga batas na pinasa sa kanilang national assembly, aniya mula sa Mississauga, Ontario.

Kailangan natin siguraduhin na magtutulungan tayo at igagalang ang isa’t isa. Kaya sinasabi ko na hinding-hindi ko hahamunin ang batas na ipinasa ng National Assembly ng Quebec, Queen's Park o kahit dito sa Toronto o ng kahit anong provincial assembly.

Dagdag pa ni O’Toole na hinding-hindi siya magpapakilala ng isang batas na tulad ng Bill 21 federally.

Sa hiwalay na news conference sa Ottawa, sinabi naman ni Jagmeet Singh na isang pagkakamali ang isipin na ang systemic racism ay isolated lang sa isang probinsya o teritoryo.

Naaapektuhan nito ang paglaban sa mga uri ng diskriminasyon na ito. Kailangan natin kilalanin na nag-e-exist ito saanman sa buong bansa. Isa sa pinakamalaking example ay ang Indigenous communities na walang malinis na inuming tubig. Isa itong kakila-kilabot na halimbawa kung gaano kaseryoso ang systemic racism, ang diskriminasyon, aniya.

Kailangan nating maging malinaw, hindi lang ito problema ng isang probinsya o teritoryo. Nag-e-exist ito sa lahat ng dako ng Canada. At upang masolusyunan, kailangan natin kilalanin na ito ay nasa lahat ng lugar at dapat tayong magtulungan para puksain ito.

Sinabi ni Green Party Leader Annamie Paul na ang systemic racism ay hindi eksklusibo sa Quebec pero nag-e-exist talaga ito.

May perception na hindi nag-e-exist ang systemic racism sa Quebec. Ngunit sa katunayan, umiiral ito sa buong Canada, sinabi niya sa campaign stop sa Ottawa.

“Tungkol sa Bill 21, malinaw kong sinasabi na naniniwala ako na ito ay isang discriminatory legislation. Ito ay isang batas na lumalabag sa fundamental rights at freedom of expression, pati rin sa freedom of religion, at hindi ko ito sinasabi dahil hindi ko gusto ang Quebec. Minsan nag-aaway kami ng asawa ko. 30 taon na kami magkasama ngunit nag-aaway pa rin kami at kapag mali siya, sinasabi ko sa kanya. Ngunit sinasabi ko ito ng may paggalang at may pagkakaibigan.”

PANOORIN | Ang key takeaways mula sa English debate:

Isang artikulo ni Catharine Tunney (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.