Highlights ng federal leaders’ debate sa Ingles

May 11 araw na lang bago ang halalan at isa itong malapit na race sa pagitan nina Liberal Leader Justin Trudeau at Conservative Leader Erin O’Toole. Bagama’t mukhang malabo na manalo sila ng isang majority government.

Dahil maraming botante ang hindi pa rin nakakapili ng kandidato, malaki ang nakasalalay sa debate sa wikang Ingles.

Narito ang ilang key moments mula sa debate.

Nag-clash ang mga lider ukol sa climate change

Nagsagutan sina Trudeau at O’Toole tungkol sa climate change at ang parehong pinuno ay nagbigay ng mga planong kayang matamo at epektibo.

Tinanong mo ako kung paano natin makukumbinse ang quarter ng mga Canadians na hindi pa rin naniniwala na totoo ang climate change. Si Mr. O’Toole hindi man lang makumbinsi ang kanyang partido na totoo ang climate change dahil bumoto ang partido niya laban dito, ani Trudeau.

PANOORIN | Trudeau, O’Toole pinagdebatihan ang climate change:

Sa policy convention ng Conservative Party noong Marso, bumoto ang mga delegado upang i-reject ang pagdaragdag ng green-friendly statements sa kanilang policy book - kasama ang linya na nagpapahayag na naniniwala ang partido na totoo ang climate change at sila ay willing to act.

Tumugon si O’Toole kay Trudeau at sinabing hindi siya gumawa ng target sa emissions.

Hindi lang si O’Toole ang target ni Trudeau sa paksang ito.

Kailangan natin pag-usapan ang siyensya, kailangan natin pag-usapan ang mga eksperto, nagkakasundo tayo roon, ikaw at ako, sabi ni Trudeau kay Singh. So bakit ni-rate ng mga eksperto ang plano namin ng ‘A’ at ang plano niyo ng ‘F’?

Ang climate plan ng New Democratic Party (NDP) ay sumailalim sa masusing pagsisiyasat sa mga nagdaang araw. Sinabi ni Simon Fraser University environmental economist Mark Jaccard na ito ay magiging largely ineffective at unnecessarily costly. Samantala, ang dating British Columbia Green Party leader na si Andrew Weaver ay inendorso ang Liberal climate plan kaysa sa plano ng Green Party.

Sinabi ni Singh na bibigyan niya ang climate record ni Trudeau ng ‘F’ dahil patuloy na tumaas ang emissions sa ilalim ng kanyang pamumuno.

Noong 2019 - ang unang taon ng federal carbon pricing system na karaniwang tinatawag na carbon tax - nag-produce ang Canada ng 730 megatonnes ng carbon dioxide emissions, dagdag na isang megatonne o 0.2 per cent mula 2018.

PANOORIN | Liberal at NDP liders pinagtalunan ang kahusayan ng kanilang climate change platforms:

Pagtataas sa watawat mula half-mast

Sa mga isyu ng Indigenous, inatake ni Trudeau si O’Toole dahil sa komento na kanyang binitawan kamakailan lang kung paano magbigay galang sa mga unmarked graves sa residential schools.

Partikular sa mga Indigenous na isyu, sinasabi niya na kailangan natin makinig sa mga Indigenous peoples. Iminungkahi niya na itaas ang mga watawat na naka-half-mast para sa mga batang nasa unmarked graves sa residential schools at hindi man lang niya kinausap o pinakinggan ang kahit sinong Indigenous lider noong ginawa niya ang desisyon na iyon, ani Trudeau.

PANOORIN | Trudeau inatake si O’Toole dahil sinabi nito na itataas niya ang mga watawat na ibinaba para sa mga Indigenous na bata:

Tumugon naman si O’Toole at sinabing itataas ang watawat muli bilang simbolo ng commitment ng Canada sa reconciliation.

Bilang prime minister sa national day of reconciliation, Setyembre 30, itataas ko ang watawat kaakibat ang commitment na mag-move forward sa mga calls to action, aniya.

Sa final report ng Truth and Reconciliation Commission, nagpresenta ito ng 94 "calls to action" (bagong window) na humihimok sa lahat ng lebel ng gobyerno - federal, provincial, territorial at aboriginal - na magsama-sama upang baguhin ang mga polisiya at programa para ayusin ang pinsala na dulot ng residential schools at mag-move forward sa reconciliation.

Pagiging peminista ni Trudeau hinamon ng Green lider

Si Trudeau na madalas tawagin ang sarili na isang pemenista ay tinanong kung bakit niya ginagamit ang terminolohiyang ito habang ang militar ay nasasangkot sa mga sexual misconduct scandals.

Sinabi ni Trudeau na ang kanyang gobyerno ay naglagay ng mas malakas na mga polisiya at proseso upang suportahan ang mga survivors.

Sinabi naman ni Green Leader Annamie Paul na base sa kanyang mga nakita, hindi pemenista si Trudeau. Nagpatuloy siya at pinasalamatan ang mga dating Liberal na politiko - kabilang sina Jane Philpott, Jody Wilson-Raybould at Celina Caesar-Chavannes - na umalis o tinanggal sa Liberal Party nang makabangga si Trudeau.

Bumuwelta naman si Trudeau kay Paul na kamakailan lang ay naharap sa pag-aalsa ng sarili niyang partido. Hindi ako kukuha ng mga lessons tungkol sa caucus management mula sa iyo, aniya.

PANOORIN | Paul at Trudeau nagsagutan ukol sa track record ng Liberal leader sa isyu ng mga kababaihan:

Sekularismo sa Quebec

Nagsimula ang debate sa isang masiglang palitan sa pagitan nina Bloc Québécois Leader Yves-François Blanchet at debate moderator Shachi Kurl ukol sa Bill 21 na nagbabawal sa ilang civil servants, kasama ang mga titser, pulis, at abogado ng pamahaalan, mula sa pagsusuot ng relihiyosong simbolo sa trabaho.

Sinabi ng gobyerno ng Quebec na ang mga restrictions ay kinakailangan upang protektahan ang unique na bersyon ng sekularismo sa Quebec.

Si Kurl na presidente ng Angus Reid Institute ay makailang beses na tinanong si Blanchet, Bakit may discriminatory laws at sinusuportahan mo ito sir?

Maaari mong ulitin ng maraming beses hangga't gusto mo na discriminatory laws ito, ani Blanchet. Sinasabi namin na ito ay legitimate laws na nag-a-apply sa teritoryo ng Quebec at tila may mga tao rito na ganoon rin ang pananaw.

PANOORIN | Blanchet piniga ukol sa Bill 21 ng Quebec:

Isang artikulo nina Peter Zimonjic (bagong window) at John Rieti (bagong window) na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.