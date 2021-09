Alberta doctors nagbabala na guguho ang health system habang umaakyat ang COVID cases

Sinabi ni Dr. Shazma Mithani, isang emergency room physician sa Edmonton, na ang krisis sa staffing, overwhelmed na intensive care units at halo-halong mensahe mula sa probinsya ang lumikha sa ‘grabeng’ sitwasyon.

Ang pinakamalaki niyang takot, wika niya, ay piliin na ng mga doktor ang mga pasyenteng gagamutin kung patuloy na dadami ang mga naoospital.

Ayaw nating gumawa ng ganitong desisyon na pipiliin natin kung sino ang puwedeng ipasok sa intensive care o hindi. Pero papalapit na tayo ng papalapit sa ganitong sitwasyon araw-araw, ani Mithani sa interbyu.

‘Grabe na’

Sinabi ng Alberta Health Services, ang health-care provider ng probinsya, sa isang pahayag noong Miyerkules na may 258 intensive care beds sa probinsya kasama ang 85 na karagdagang spaces.

Ang kapasidad ng intensive care unit ay nasa 87 per cent - bahagyang bumaba sa pitong araw na average na 91 per cent.

Nagtatrabaho si Dr. Shazma Mithani sa parehong pediatric at adult emergency rooms sa Edmonton. Litrato: Shazma Mithani

Sinabi ni Mithani na kailangan makinig ng gobyerno sa mga frontline health-care workers at magpatupad ng mas malakas na public health restrictions upang maiwasan ang pagguho ng health system.

Ito ay mas masahol kaysa sa iniisip ng mga tao, aniya. Kami, bilang health-care workers, ang nagsasabi na grabe na ang sitwasyon. Nauubos na ang ICU beds at manipis na ang hospital capacity.

Malinaw na aksyon

Sa Biyernes, ibabalik na ng Gobyerno ng Alberta ang pagsusuot ng mask indoors para sa public spaces at may curfew ang pagbebenta ng alak ng 10 p.m.

Nag-anunsyo rin ang gobyerno ng $100 na insentibo para maengganyo ang unvaccinated Albertans na magpabakuna bilang tugon sa lumalalang krisis.

Sinabi ni Dr. Ilan Schwartz, isang infectious disease specialist sa University of Alberta, na ang lahat ng efforts na ito ay meaningless.

Mas masahol pa ito kaysa sa wala silang ginawa dahil ngayon maaantala ang malinaw na pagkilos ng gobyerno, ani Schwartz sa isang panel discussion noong Miyerkules kasama ang advocacy group na Protect Our Province.

Ayon kay Dr. Darren Markland, isang intensive care physician sa Edmonton na kasama sa panel, dapat ikonsidera ng gobyerno ang pagkakaroon ng vaccine passports at circuit-breaker lockdown na tight set ng restrictions na panandaliang ipatutupad para mahinto ang patuloy na transmission ng COVID-19.

Hindi sapat ang pagbabakuna lamang para marendahan ang lumalaking fourth wave na sanhi ng nakakahawang delta variant, dagdag pa ni Mithani.

Halos anim na linggo bago magkaroon ng full immunity ang mga tao laban sa COVID-19 dahil ang vaccine shots ay may pagitan na isang buwan. Pagkatapos dalawang linggo pa muli bago ma-develop ang proteksyon.

Panganib sa hindi pagkilos ng gobyerno

Samantala, walang senyales na babagal ang pagdami ng COVID-19 cases at hospitalizations.

Noong Miyerkules, may 647 Albertans ang nasa ospital dahil sa COVID-19, 147 doon ay mga pasyente sa intensive care. Ang mga hospitalizations ay tumalon ng 7.5 per cent mula Martes. At 18 katao ang namatay sa 24-hour period.

Sinabi ng mga doktor ng Protect Our Province na may katambal na peligro ang hindi pagkilos ng gobyerno. Kasama sa mga peligro na iyon ang reduced health-care access para sa Albertans at dagdag burnout sa mga health-care professionals.

Inanunsyo ng Alberta Health Services noong Miyerkules na lahat ng scheduled, elective surgeries at outpatient procedures sa Calgary Zone ay postponed sa linggong ito. Sinabi nila sa social media na ang move na ito ay kailangan upang i-deploy ang qualified staff sa mga intensive at critical care units.

Nasa boiling point na talaga ang sitwasyon, ani Schwartz.

Matatagalan pa bago ang premier at chief medical officer of health ay handa na tanggapin na ang mga pagkilos na ito ay nabigo para pigilan agad ang transmission at sa puntong iyon, mapupunta tayo sa matinding kaguluhan.

Isang artikulo ni Alanna Smith (bagong window), The Canadian Press na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.