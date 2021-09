Moderna at Novavax gagawa ng pinagsamang COVID-19 at flu shot

Ang numero uno naming prayoridad bilang kompanya sa ngayon ay dalhin sa merkado ang pan-respiratory annual booster vaccine na plano namin na palaging i-customize at i-upgrade, ani chief executive officer Stéphane Bancel.

Sinabi ng kompanya na ang mga benepisyo ng isang pan-respiratory vaccine ay napakalaki at itinuro nito ang datos ng Centers for Disease Control na nagsasabi na mahigit 40,000 ang naoospital dahil sa influenza sa Estados Unidos noong huling taon bago magpandemya. Kumakatawan ang seasonal flu sa average economic burden na aabot sa $11 bilyon US kada taon.

Nakakuha ng emergency authorization ang COVID-19 vaccine ng Moderna para sa mga tao edad 18 pataas sa Canada at sa Estados Unidos noong Disyembre 2020. Ang bakuna ay inaprubahan ng Health Canada para sa mga edad 12 hanggang 17 noong Agosto. Ang kompanya ay nasa ongoing mid-stage trial testing ng awtorisadong COVID-19 vaccine nito para sa mga bata edad 6 na buwan hanggang 12 pababa.

Ang drugmaker na nakabase sa Massachusetts ay pumirma ng memorandum of understanding sa gobyerno ng Canada sa Ottawa noong Agosto upang magtayo ng mRNA vaccine manufacturing plant sa Canada.

PANOORIN | Canada bibili ng iba’t ibang Moderna vaccines ‘sa maraming taon na darating’:

Samantala, sinabi naman ng Novavax Inc. noong Miyerkules na nasa early stage study sila ng pagte-test ng combined flu at COVID-19 vaccine.

Ang trial na isasagawa sa Australia ay kukuha ng 640 na malulusog na tao edad 50 hanggang 70 na dating nahawahan ng coronavirus o nagbigyan ng authorized COVID-19 vaccine walong linggo bago ang trial.

Ang mga lalahok sa trial ay bibigyan ng kompanya ng kombinasyon ng COVID-19 vaccine candidate, NVX-CoV2373, at influenza shot na NanoFlu, kasama ang isang adjuvant o vaccine booster.

Ang kombinasyon ng dalawang bakuna… ay maaaring mauwi sa greater efficiencies para sa health-care system at matamo ang mataas na lebel ng proteksyon laban sa COVID-19 at influenza sa iisang regimen, sinabi ni Gregory Glenn, presidente ng research at development sa Novavax, sa isang pahayag.

Novavax trial results inaasahan sa unang kalahati ng 2022

Sinabi ng Novavax noong Mayo na inaasahan nila na magiging kritikal ang seasonal influenza at COVID-19 combination vaccines sa paglaban sa COVID-19 variants. Ang bakuna nito na NanoFlu/NVX-CoV2373 ay nakakuha ng magandang response mula sa parehong influenza A at B. Nagpoprotekta rin ito laban sa coronavirus sa pre-clinical studies.

Ang kompanya na nakabase sa Maryland ay umaasa na lalabas ang trial results sa unang kalahti ng 2022.

Kailangan pang mag-file ng emergency use authorization ng Novavax para sa kanilang two-dose COVID-19 vaccine sa Hilagang Amerika o Europa.

Pumirma ng kasunduan ang kompanya sa European Union ngayong buwan upang mag-supply ng hanggang 200 milyon na doses ng COVID-19 vaccine. Sinabi ng Novavax sa announcement ng kanilang recent earnings na plano nitong magsumite ng data sa EU sa loob ng ilang linggo ng kanilang filing sa British regulators.

