Ontario hindi gagawing provincial holiday ang National Day for Truth and Reconciliation

Ang batas na ipinasa ng gobyerno ng Canada noong Hunyo ay kumikilala sa Setyembre 30 bilang federal statutory holiday. Ito ay isang paid day off para sa mga federal workers at mga empleyado ng federally regulated workplaces.

Kinumpirma ni Curtis Lindsay, press secretary ni Indigenous Affairs Minister Greg Rickford, sa isang email sa CBC Toronto ngayong Huwebes ng umaga na ang araw na ito ay hindi magiging holiday sa probinsya.

Ang Ontario ay nakikipagtulungan sa nga Indigenous partners, survivors at mga naapektuhang pamilya para siguraduhin ang kagalang-galang na komemorasyon ng araw na ito sa probinsya, kaparehas ng Remembrance Day, ani Lindsay.

Bagama’t ang National Day for Truth and Reconciliation ay hindi isang provincial public holiday ngayong taon, ang mga employers at empleyado ay maaaring ituring ang araw na ito na ganoon, at ang iba ay required na obserbahin ito kung nakasaad sa kanilang collective agreements o employment contract, aniya.

Ang holiday ay isa sa 94 calls to action mula sa Truth and Reconciliation Commission na naglalayon na bigyang galang ang residential school survivors ng Canada, ang kanilang mga pamilya at komunidad at para publikong gunitain ang kasaysayan at legado ng mga paaralan.

Ang residential schools sa Canada ay mga paaralan na pinondohan ng gobyerno at pinatakbo ng simbahan para turuan ang mga katutubong First Nations, Métis at Inuit na mga bata na maging bahagi ng lipunan ng Canada.

Ang mga paaralan na ito ay nag-operate sa Canada sa loob ng mahigit 160 na taon simula 1883 (bagong window). Mahigit 150,000 na mga bata ang ipinadala para mag-aral dito. Ang karamihan ay hindi na nakabalik sa kanilang tahanan.

Ang huling residential school ay nagsara sa Saskatchewan noong 1996.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.