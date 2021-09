Health care, pandemic election call, climate change dinomina ang leaders’ French debate

Sina Liberal Leader Justin Trudeau at Conservative Leader Erin O'Toole ang nabugbog ng mga atake sa loob ng dalawang oras na debate dahil ang ibang lider sa entablado - New Democratic Party (NDP) Leader Jagmeet Singh, Green Party Leader Annamie Paul at Bloc Québécois Leader Yves-François Blanchet - ay isinulong ang sariling pitches sa mga taga-Quebec at mga botanteng nagsasalita ng Pranses.

Nagbukas ang debate sa tanong ng moderator na si Patrice Roy tungkol sa pagkakaroon ng isa pang snap election kung ang resulta ng botohan ay mauuwi sa isa na namang minority government.

Si Trudeau ay hindi nangako na igagalang ang apat na taong agwat sa pagitan ng mga halalan, habang sinabi ni O'Toole na absolutely.

PANOORIN | Trudeau at O’Toole nagsalita kung magkakaroon ng isa pang snap election:

Binatikos ni Singh si Trudeau sa pagtawag ng eleksyon at tinawag ito na makasariling desisyon.

Bakit ka tumawag ng eleksyon? tanong ni Singh kay Trudeau. Walang katuturan na gawin ito.

Trudeau, O'Toole nagtalo tungkol sa mandatory vaccines

Ang mga talakayan ukol sa paglaban ng Canada sa pandemya, pagbabakuna at public health care ang nangibabaw sa unang bahagi ng debate kung saan inulit ng mga lider ang kanilang posisyon.

Sa mandatory vaccinations, sinabi ni Trudeau na ang pagbabawal sa mga hindi bakunado na magbiyahe, pumunta sa mga restawran at magtrabaho sa ilang lugar ay epektibong measures para i-promote ang pagbabakuna.

Oo kailangan natin na magbigay-alam, ngunit kailangan ding patunayan na nasa interes ng mga Canadians ang magpabakuna, ani Trudeau.

Inakusahan ni O’Toole si Trudeau ng pamumulitika sa isyu ng bakuna at sinabi na ang Conservative na gobyerno ay ipo-promote ang pagbabakuna habang gumagamit ng ibang mga tool gaya ng rapid COVID-19 tests para sa mga hindi bakunado.

Ang kalagitnaan ng pandemya ay hindi oras para sa isang approach ng division, ani ng Tory leader.

Piniga rin si O’Toole tungkol sa kanyang paninindigan sa public health care at ang posibilidad na magbayad ang Canadians para sa ilang health services.

PANOORIN | Erin O’Toole sa pribadong health care access:

Naa-appreciate ko ang ating public at universal system, aniya.

Nangako si O’Toole ng stable at consistent health transfers sa mga probinsya na walang kaakibat na kondisyon kung paano dapat gamitin ang pera. Bagama’t ang inilabas na bagong costing noong Miyerkules ay nagpapakita na plano ng Conservatives na magbigay lamang ng kaunti mula sa ipinangakong health care funding sa susunod na limang taon.

Climate change at ang kalikasan

Si Trudeau ang target ng paulit-ulit na pag-atake ng ibang lider ukol sa kanyang record sa climate change at sa pagbabawas ng emissions sa round ng debate tungkol sa kalikasan.

Hindi na tayo maaaring magkaroon ng apat na taon muli ni Mr. Trudeau, ani Singh na binigyang diin ang pagtaas ng emissions sa panahon ng panunungkulan ni Trudeau bilang prime minister. Sinabi ni Singh na ang New Democratic Party NDP na gobyerno ay mag-i-invest sa renewable energy at i-e-electrify ang transportasyon.

Sinabi naman ni Paul na wawakasan ng Greens ang pederal na suporta para sa fossil fuel industry at sinabi na nakadepende ang kinabukasan ng Canada sa development ng renewable energy.

PANOORIN: Mga lider nagdebate kung paano ibabalanse ang energy sector habang binabawasan ang emissions:

Samantala, sinabi ni O’Toole na ang kanyang partido ay lilikha ng mga trabaho sa energy sector habang binabawasan ang emissions.

Sinabi naman ni Blanchet na ang ideya na ito ay malapit nang maging kalabasa.

Mga isyu sa Indigenous

Sa round ng debate sa Indigenous issues, sinagot ng mga lider ang tanong kung posible bang kilalanin ng gobyerno ng Canada ang mga lengguwahe ng Indigenous bilang opisyal na lengguwahe sa ilalim ng batas ng Canada. Sina Singh at Paul lamang ang sumuporta sa ideya.

Sinabi ni Trudeau na ang pagbibigay importansya sa Indigenous languages ay mahalaga at isang halimbawa ang mahirap na desisyon na i-appoint si Mary May Simon bilang Governor General. Si May Simon ay nagsasalita ng Inuktitut ngunit hindi Pranses.

Para sa akin, ipinapakita nito kung gaano natin pinapahalagahan ang mga kultura, ang mga lengguwahe, para mag-advance ng magkasama, ani Trudeau.

Nagdebate rin ang mga lider tungkol sa kakulangan ng access sa malinis na inuming tubig sa First Nations. Inakusahan si Trudeau na kaunti lang ang kanyang ginawa para ma-improve ang access ngunit sinabi niya na nagtatrabaho pa rin sila upang ma-improve ang kondisyon.

PANOORIN | Mga lider pinag-usapan ang access sa inuming tubig sa First Nations:

Mga plano sa child care

Dinepensahan ni Trudeau ang plano ng Liberal na mag-invest ng bilyon-bilyon sa child care system ng Canada na layunin ang gumawa ng mga espasyo at bawasan ang fees. Sinabi ni O’Toole na igagalang niya ang initial investments ng gobyerno ni Trudeau sa child care, ngunit ang Conservative government ay kikilos patungo sa sistema ng tax credits upang tulungan ang mga magulang na magbayad para sa child care.

Ang plano namin ay tulungan ang mga pamilya sa Quebec, ani O’Toole.

Tumugon si Trudeau at inakusahan si O’Toole na hindi naiintindihan kung paano gumagana ang sistema ng Quebec. Sinabi niya na kahit may access sa tax credits, ang mga pamilya na maliit lang ang kita ay magbabayad ng mas malaki para sa child care sa ilalim ng proposal ng Conservative.

Inspirado ng Quebec, lilikha tayo ng 250,000 na espasyo sa buong bansa, at gustong tanggalin ni Mr. O’Toole ang lahat ng iyon, ani Trudeau.

Pinasalamatan ni Blanchet si Trudeau sa pamumuri sa sistema ng Quebec na ginawang $8.50 bawat araw ang subsidized rate at sinabi na pruweba ito na ang Quebec ay well-equipped upang i-operate ang sariling sistema.

Sumingit naman si Paul at sinabi na dahil siya lang ang kaisa-isang babae sa entablado, kailangan bigyan siya ng pagkakataon na magsalita tungkol sa child care issues.

PANOORIN | Annamie Paul sa child care plans:

Ang opisyan na leaders’ debates ay inorganisa ng The Leaders' Debates Commission, isang non-partisan at independent na organisasyon.

Hindi naimbita si People's Party of Canada (PPC) Leader Maxime Bernier dahil nadetermina ng komisyon na ang kanyang partido ay hindi umabot sa required level ng voter support - apat na porsyento - limang araw pagkatapos ng petsa ng election call. Sina-suggest ng pinakahuling polling na ang People's Party of Canada PPC ay naungusan na ang Greens sa pambansang suporta.

Isang artikulo ni Nick Boisvert (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.