Conservatives ilalabas ang platform costs ilang oras bago lumahok si O’Toole sa debate

Inaasahan na personal na ilalabas ni O’Toole ang price tag ng kanyang plataporma na tinawag ng kanyang partido na Canada’s Recovery Plan. Ginagamit na reference ni O’Toole ang dokumentong ito sa press conferences at events ng kanyang kampanya upang ipaliwanag ang nais gawin ng kanyang gobyerno.

Katulad ng apat na federal leaders na nakatakdang magtagisan sa televised French-language debate sa Gatineau, Quebec ng 8 p.m. ET, nasa loob ng closed doors si O’Toole at naghahanda. Wala na siyang ibang gagawin sa official campaign itinerary ngayong Miyerkules.

Ang move na ito ay dumating matapos ang matinding pressure (bagong window)mula kay Liberal Leader Justin Trudeau na sinabi noong Martes na hindi niya tatawaging tunay na electoral platform ang plataporma ni O’Toole dahil sa kawalan ng detalye.

Walang mga tables sa dulo nito tulad ng nasa Liberal platform upang ipakita ang mga gagastusin sa mga susunod na taon. Magkano ang gagastusin sa bawat pangako at ano ang fiscal trajectory nito, sinabi ni Trudeau sa mga reporter sa Montreal.

PANOORIN | Trudeau hinamon si O’Toole sa budgeting at sa posisyon nito ukol sa firearms:

Sa isang potential preview ng attack line na maririnig ng mga botante sa debate stage, inakusahan ni Trudeau si O’Toole na hindi ginawa ang kanyang homework at sinabing kaya niyang ibalanse magically ang budget sa loob ng 10 taon.

Conservatives sinabi na ang plataporma ay 'costed internally'

Inilabas ni Trudeau ang plataporma ng kanyang partido sa isang event sa Toronto noong nakaraang linggo, isang dokumento na nag-a-outline ng $78 bilyon sa bagong spending (bagong window) sa loob ng limang taon ngunit walang nabanggit na daan pabalik sa balanced budgets. Habang ang karamihan ng costing ay nakasalalay sa projections ng Liberal, ang independent Parliamentary Budget Office (PBO) ay sinuri ang 11 sa mga pangako ng plataporma ng partido.

Ang plano ng Conservative na inilabas noong Agosto ay nagsama ng isang statement na ang plataporma ay costed internally at nire-review pa ng Parliamentary Budget Office PBO . Ipinangako ng partido na isasama ang costing ng watchdog sa mga susunod na edisyon.

Nang tanungin ukol sa isyu sa Ottawa noong Martes, sinabi ni O’Toole na inaasahan ng kanyang partido ang isang update mula sa Parliamentary Budget Office PBO shortly, at sinisi ang delay sa pagtawag ni Trudeau ng snap election.

Ito ang proseso na sinet up ni Mr. Trudeau. Hindi namin ma-access ang Parliamentary Budget Office PBO hanggang nagsimula ang kampanya, aniya. I-a-update namin ang Canada's Recovery Plan sa sandaling makuha namin ang kumpirmasyon.

Sinabi ng isang reporter na ang ibang partido ay nakapag-release ng costing estimates sa mga nakalipas na kampanya na walang tulong mula sa Parliamentary Budget Office PBO na itinatag noong 2006.

PANOORIN | O’Toole sinabi na hinihintay niya ang PBO na bigyan ng price tag ang kanyang plataporma:

Nagsimulang sumagot sa mga requests ang Parliamentary Budget Office PBO mula sa mga partido para tantyahin ang costs ng kanilang campaign proposals noong Agosto 15, ang araw ng election call.

Nag-tweet (bagong window) ang Parliamentary Budget Office PBO noong Martes at sinabi na simula noong kampanya, nakakuha sila ng mahigit 100 requests upang i-cost ang electoral proposals at naibalik ang 75 completed estimates sa mga partido.

Inire-release namin ang costing estimates sa mga petsa na pinili ng mga partido na nagsumite ng requests, sabi ng Parliamentary Budget Office PBO sa tweet.

Ang Parliamentary Budget Office PBO website (bagong window) ay nag-post ng 13 reports sa kanilang website na sumusuri sa campaign promises: 11 para sa Liberals at dalawa para sa New Democrats. Ang 2019 halalan, na tinawag ayon sa fixed election date, ay ang kauna-unahang pagkakataon kung saan sinuri ng watchdog ang campaign planks ng mga partido.

Naka-set ang mga debate sa Miyerkules at Huwebes

Hindi pa naglalabas ang New Democratic Party (NDP) ng costing ng kanilang plataporma. Sinabi ng isang New Democratic Party NDP spokesperson sa CBC News noong Martes na ang partido ay maglalabas ng full costing sa mga susunod na araw.

Ang Bloc Québécois at Green Party ay naglabas na ng kanilang mga plataporma, ngunit alinman dito ay hindi pa rin nako-cost.

Ang limang party leaders ay lalahok sa event sa Miyerkules - Trudeau, O'Toole, New Democratic Party NDP Leader Jagmeet Singh, Bloc Québécois Leader Yves-François Blanchet at Green Party Leader Annamie Paul - maghaharap sila muli sa Huwebes para sa debate sa wikang Ingles.

Ang mga Canadians ay boboto sa loob ng 12 araw na lamang. Ang advance polling ay magbubukas sa Biyernes.

Isang artikulo ni Ryan Maloney (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.